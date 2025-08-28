En vivo

Sociedad

Alerta meteorológica en Córdoba: anticipan vientos de hasta 75 km/h el viernes

La Policía de Córdoba advierte sobre fuertes ráfagas de viento y disminución de visibilidad. Se recomienda precaución al conducir y seguir las indicaciones de autoridades para evitar accidentes. 

28/08/2025 | 18:22Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta meteorológica en Córdoba: anticipan vientos de hasta 75 km/h el viernes

La Policía de la Provincia de Córdoba lanzó una alerta meteorológica ante la llegada de fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 75 km/h. Este fenómeno se esperaba durante la madrugada y la tarde del viernes.

Según el informe proporcionado por el Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba, estas condiciones climáticas también provocarían una reducción de la visibilidad, generada por polvo en suspensión. Además, se alertó sobre un alto riesgo de incendios en la región.

En este contexto, se recomienda a los conductores circular con precaución. Las autoridades sugirieron reducir la velocidad sin realizar frenadas bruscas, aumentar la distancia con otros vehículos, y, en caso de ser necesario, detenerse alejándose de la banquina.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se espera? Se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 75 km/h.

¿Quién lanzó la alerta? La alerta fue lanzada por la Policía de la Provincia de Córdoba.

¿Cuándo se espera este fenómeno? Se esperaba durante la madrugada y la tarde del viernes.

¿Dónde se prevén estas condiciones climáticas? En la provincia de Córdoba, Argentina.

¿Por qué se recomienda precaución a los conductores? Debido a las condiciones climáticas adversas que incluyen reducción de la visibilidad y riesgo de incendios.

