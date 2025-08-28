FOTO: Alerta meteorológica en Córdoba: anticipan vientos de hasta 75 km/h el viernes

La Policía de la Provincia de Córdoba lanzó una alerta meteorológica ante la llegada de fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 75 km/h. Este fenómeno se esperaba durante la madrugada y la tarde del viernes.

Según el informe proporcionado por el Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba, estas condiciones climáticas también provocarían una reducción de la visibilidad, generada por polvo en suspensión. Además, se alertó sobre un alto riesgo de incendios en la región.

En este contexto, se recomienda a los conductores circular con precaución. Las autoridades sugirieron reducir la velocidad sin realizar frenadas bruscas, aumentar la distancia con otros vehículos, y, en caso de ser necesario, detenerse alejándose de la banquina.