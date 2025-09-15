En vivo

Sociedad

Alerta hoy por tormentas y granizo: las provincias afectadas

El mal clima se mantiene este lunes en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

15/09/2025 | 06:25Redacción Cadena 3

FOTO: Lluvias en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. 

En tanto, para el inicio de la semana también se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. 

También en distintos puntos del interior de la provincia de Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué condiciones climáticas se esperan? Se esperan malas condiciones del clima con tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas.

¿Quién emite el alerta? El alerta es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo rige el alerta? El alerta rige este lunes.

¿Dónde se espera el impacto de las tormentas? Se espera el impacto en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

¿Cómo se prevén las lluvias? Se prevén lluvias entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superadas de forma puntual.

