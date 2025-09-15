Alerta hoy por tormentas y granizo: las provincias afectadas

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, para el inicio de la semana también se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

También en distintos puntos del interior de la provincia de Córdoba.

INFORME DE TORMENTAS Y PRECIPITACIONES ???



????Durante la mañana de hoy, se prevé el desarrollo de tormentas y precipitaciones en sectores del sudeste, este y noreste provincial.



??Se recomienda circular con precaución | Información del @HidroCordoba pic.twitter.com/wAaVx8Oj0p — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 15, 2025

