Alerta hoy por tormentas y granizo: diez provincias afectadas

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Es para zonas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

/Fin Código Embebido/

Según el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.