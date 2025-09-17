En vivo

Sociedad

Alerta hoy por tormentas y granizo: diez provincias afectadas

El mal tiempo se mantiene este miércoles en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

17/09/2025 | 07:32Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por tormentas fuertes.

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Es para zonas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

Según el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Lectura rápida

¿Qué condiciones climáticas se prevén? Se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

¿Quién emitió el alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta.

¿Cuándo se activa el alerta? El alerta está vigente este miércoles.

¿Dónde rige el alerta? Abarca zonas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, entre otros.

¿Cómo será la intensidad de las tormentas? Se espera que sean de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

