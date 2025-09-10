Alerta en Córdoba: contuvieron nueve incendios en el día

La situación de los incendios forestales en Córdoba se tornó crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registraron vientos intensos y temperaturas elevadas.

Un nuevo foco se había activado esta tarde en la ruta E53 entre Unquillo y Mendiolaza, siendo así el noveno foco detectado en el día miércoles.

Los bomberos de Unquillo y Mendiolaza se pusieron en acción con unidades livianas y pesadas y lograron contener el foco de incendio.

El viento jugó un papel crucial en la situación a lo largo del día, alcanzando velocidades de 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60.

Más temprano, el vocero del plan de manejo del fuego, había señalado a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número había aumentado a ocho.

Las localidades afectadas incluían a La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.

Schreiner había destacado que todos esos incendios estaban contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de ETAC y los pilotos de aviones hidrantes.

Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.