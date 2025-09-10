Alerta en Córdoba: contuvieron nueve incendios en el día
El fuego que se dio entre Mendiolaza y Uniquillo logró ser detenido. Otros ocho ya habían sido contenidos por los servicios de emergencia más temprano este miércoles.
10/09/2025 | 20:20Redacción Cadena 3
FOTO: El clima complica la situación. (Archivo)
La situación de los incendios forestales en Córdoba se tornó crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registraron vientos intensos y temperaturas elevadas.
Un nuevo foco se había activado esta tarde en la ruta E53 entre Unquillo y Mendiolaza, siendo así el noveno foco detectado en el día miércoles.
Los bomberos de Unquillo y Mendiolaza se pusieron en acción con unidades livianas y pesadas y lograron contener el foco de incendio.
El viento jugó un papel crucial en la situación a lo largo del día, alcanzando velocidades de 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60.
Más temprano, el vocero del plan de manejo del fuego, había señalado a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número había aumentado a ocho.
/Inicio Código Embebido/
Clima. Alerta meteorológica hoy por viento fuerte: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles por viento fuerte en varias zonas del país.
/Fin Código Embebido/
Las localidades afectadas incluían a La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.
Schreiner había destacado que todos esos incendios estaban contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de ETAC y los pilotos de aviones hidrantes.
Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.
Informe de Gonzalo Carrasquera.