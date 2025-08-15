Suspenden a docentes por producir y distribuir material de abuso sexual infantil
La medida busca proteger a los niños en las escuelas.
15/08/2025 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Audio. Suspenden a docentes por producir y distribuir material de abuso sexual infantil
La Dirección General de Escuelas de Mendoza suspendió a dos docentes acusados de producir y distribuir material de abuso sexual infantil. Se trata de una vicedirectora de Tupungato y un maestro de Alvear.
El director de Asuntos Jurídicos de la institución, Alejandro Sconfienza, confirmó la medida y explicó que la suspensión es de carácter preventivo durante 30 días, con la posibilidad de prorrogarla por 60 días más.
Sconfienza destacó: "Procuramos la protección del interés superior del niño, que están en los establecimientos educativos, como así también del personal docente".
