Suspenden a docentes por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

La medida busca proteger a los niños en las escuelas.

15/08/2025 | 08:48Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

    Suspenden a docentes por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

    Siempre Juntos

    Episodios

La Dirección General de Escuelas de Mendoza suspendió a dos docentes acusados de producir y distribuir material de abuso sexual infantil. Se trata de una vicedirectora de Tupungato y un maestro de Alvear.

El director de Asuntos Jurídicos de la institución, Alejandro Sconfienza, confirmó la medida y explicó que la suspensión es de carácter preventivo durante 30 días, con la posibilidad de prorrogarla por 60 días más.

Sconfienza destacó: "Procuramos la protección del interés superior del niño, que están en los establecimientos educativos, como así también del personal docente".

Lectura rápida

¿Qué medida tomó la Dirección General de Escuelas de Mendoza? Suspendió a dos docentes acusados de producir y distribuir material de abuso sexual infantil.

¿Quiénes son los docentes involucrados? Una vicedirectora de Tupungato y un maestro de Alvear.

¿Quién confirmó la suspensión? El director de Asuntos Jurídicos de la institución, Alejandro Sconfienza.

¿Cuál es la duración de la suspensión? La suspensión es de carácter preventivo durante 30 días, con opción a prorrogarla por 60 días más.

¿Cuál es el objetivo de la medida? Proteger el interés superior del niño y del personal docente en los establecimientos educativos.

