Suspenden a docentes por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

La Dirección General de Escuelas de Mendoza suspendió a dos docentes acusados de producir y distribuir material de abuso sexual infantil. Se trata de una vicedirectora de Tupungato y un maestro de Alvear.

El director de Asuntos Jurídicos de la institución, Alejandro Sconfienza, confirmó la medida y explicó que la suspensión es de carácter preventivo durante 30 días, con la posibilidad de prorrogarla por 60 días más.

Sconfienza destacó: "Procuramos la protección del interés superior del niño, que están en los establecimientos educativos, como así también del personal docente".