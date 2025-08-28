FOTO: Se lanzó el concurso de pantuflas de Naldo y Cadena 3: premios de hasta $200 mil.

Este jueves se lanzó el concurso de pantuflas en Córdoba, que despierta un gran entusiasmo entre los participantes. Con un atractivo premio de $200 mil, los asistentes se animaron a lanzar pantuflas en la peatonal 9 de julio.

Se trata de una iniciativa de Naldo y Cadena 3, que consiste en el primer campeonato nacional de lanzamiento de pantuflas, donde gana el que la arroja más lejos.

Luciano Ares, gerente de marketing de Naldo, comentó: "Estamos muy contentos, disfrutando de este primer día en la apertura de nuestra segunda sucursal en Córdoba".

El evento atrajo tanto a adultos como a niños, quienes participaron entusiasmados en la primera edición de la competencia, que fue la primera de tantas fechas que se llevarán a cabo.

El primer ganador de la jornada fue un joven de Deán Funes, que se llevó el premio de $200 mil para comprar en Naldo.

Informe de Orlando Morales.