Siempre Juntos

Murió el maestro Osvaldo Piro

El bandoneonista y compositor tenía 88 años.  Sus restos serán velados en La Falda.

07/08/2025 | 09:51Redacción Cadena 3

FOTO: Osvaldo Piro

  1.

    Audio. Murió Osvaldo Piro, ícono del tango argentino en La Falda

    Siempre Juntos

    Episodios

El maestro Osvaldo Piro, destacado ícono del tango argentino, murió este jueves por la mañana en Córdoba, generando profunda tristeza entre sus seguidores y el ambiente musical.

Piro, de 88 años, se descompensó el sábado y fue trasladado al Sanatorio Allende de la capital, donde lamentablemente murió. Sus restos serán velados a partir de las 17 en el Salón Leopoldo Marechal de Sarmiento y San Lorenzo en La Falda.

Destacado bandoneonista, director, arreglador y compositor argentino de tango, Piro dejó un legado imborrable en la música popular de la Argentina. Nacido el 1 de enero de 1937 en Buenos Aires, Piro comenzó su vínculo con el bandoneón a los 10 años, cuando inició sus estudios con el profesor Félix Cordisco, tío del bandoneonista Alfredo Cordisco. A los 11 años, formó el trío musical infantil OSMASI junto a Mario y Simón, demostrando desde temprana edad su talento innato.

A los 12 años, Piro profundizó su formación con Domingo Mattio, exintegrante de la orquesta de Aníbal Troilo, y estudió armonía con Pedro Rubione y Julio Nistal, además de Filosofía de la Música con Juan Francisco Giacobbe. 

A los 15 años, ya como profesional, se unió a la orquesta de Ricardo Pedevilla, y a los 16 integró la prestigiosa orquesta de Alfredo Gobbi, donde compartió escenario con los cantantes Jorge Maciel y Carlos Almada. También participó brevemente en las orquestas de Víctor D’Amario, Ángel D’Agostino y Celso Amato, entre otras.

"Piro es un artista fundamental del género", destacaron en el marco del Festival y Mundial de Baile de Buenos Aires, donde se reconoció su trayectoria junto a la de su esposa, la cantante Susana Rinaldi. Como director, lideró la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la Orquesta Estatal de Música Cívica, dejando su marca en la escena tanguera con obras como Azulnoche (1969), Octubre (1979) y Romance de abril (1993), que combinan una inspiración contemporánea con raíces tradicionales.

En 1968, Piro grabó su primer LP con el sello Alanicki, apadrinado por Aníbal “Pichuco” Troilo, y posteriormente lanzó Osvaldo Piro y su Orquesta con la compañía Phillips. Sus grabaciones para Alanicki fueron reeditadas años después por el sello Magenta. Entre sus discos destacados se encuentran Osvaldo Piro 66 (1966), Piro y su Orquesta Típica (1968), Quintet Tango (1996), Timeless Tango (1996) y Misteriosa Buenos Aires (2016), que reflejan su versatilidad en el tango y el tango nuevo.

Piro, esposo de Susana Rinaldi y padre de Ligia y Alfredo Piro, consolidó su carrera como un referente del tango, integrando orquestas de renombre como las de Roberto Caló y Fulvio Salamanca, además de dirigir sus propios ensambles. Su obra, caracterizada por una fusión de tradición y modernidad, sigue siendo un pilar en la historia del tango argentino.

Informe de Tomás Villagra.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente? El maestro Osvaldo Piro, destacado ícono del tango argentino.

¿Cuándo ocurrió su fallecimiento? Esta mañana, tras ser trasladado el sábado por descompensación.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento? En Córdoba, en el Sanatorio Allende.

¿Dónde serán velados sus restos? En el Salón Leopoldo Marechal de Sarmiento y San Lorenzo en La Falda.

¿Cuál es el impacto de su muerte? Genera profunda tristeza en la comunidad del tango y entre sus admiradores.

