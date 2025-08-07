Murió el maestro Osvaldo Piro

El maestro Osvaldo Piro, destacado ícono del tango argentino, murió este jueves por la mañana en Córdoba, generando profunda tristeza entre sus seguidores y el ambiente musical.

Piro, de 88 años, se descompensó el sábado y fue trasladado al Sanatorio Allende de la capital, donde lamentablemente murió. Sus restos serán velados a partir de las 17 en el Salón Leopoldo Marechal de Sarmiento y San Lorenzo en La Falda.

Destacado bandoneonista, director, arreglador y compositor argentino de tango, Piro dejó un legado imborrable en la música popular de la Argentina. Nacido el 1 de enero de 1937 en Buenos Aires, Piro comenzó su vínculo con el bandoneón a los 10 años, cuando inició sus estudios con el profesor Félix Cordisco, tío del bandoneonista Alfredo Cordisco. A los 11 años, formó el trío musical infantil OSMASI junto a Mario y Simón, demostrando desde temprana edad su talento innato.

A los 12 años, Piro profundizó su formación con Domingo Mattio, exintegrante de la orquesta de Aníbal Troilo, y estudió armonía con Pedro Rubione y Julio Nistal, además de Filosofía de la Música con Juan Francisco Giacobbe.

A los 15 años, ya como profesional, se unió a la orquesta de Ricardo Pedevilla, y a los 16 integró la prestigiosa orquesta de Alfredo Gobbi, donde compartió escenario con los cantantes Jorge Maciel y Carlos Almada. También participó brevemente en las orquestas de Víctor D’Amario, Ángel D’Agostino y Celso Amato, entre otras.

"Piro es un artista fundamental del género", destacaron en el marco del Festival y Mundial de Baile de Buenos Aires, donde se reconoció su trayectoria junto a la de su esposa, la cantante Susana Rinaldi. Como director, lideró la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la Orquesta Estatal de Música Cívica, dejando su marca en la escena tanguera con obras como Azulnoche (1969), Octubre (1979) y Romance de abril (1993), que combinan una inspiración contemporánea con raíces tradicionales.

En 1968, Piro grabó su primer LP con el sello Alanicki, apadrinado por Aníbal “Pichuco” Troilo, y posteriormente lanzó Osvaldo Piro y su Orquesta con la compañía Phillips. Sus grabaciones para Alanicki fueron reeditadas años después por el sello Magenta. Entre sus discos destacados se encuentran Osvaldo Piro 66 (1966), Piro y su Orquesta Típica (1968), Quintet Tango (1996), Timeless Tango (1996) y Misteriosa Buenos Aires (2016), que reflejan su versatilidad en el tango y el tango nuevo.

Piro, esposo de Susana Rinaldi y padre de Ligia y Alfredo Piro, consolidó su carrera como un referente del tango, integrando orquestas de renombre como las de Roberto Caló y Fulvio Salamanca, además de dirigir sus propios ensambles. Su obra, caracterizada por una fusión de tradición y modernidad, sigue siendo un pilar en la historia del tango argentino.

Informe de Tomás Villagra.