Juan Ingaramo habló de su paso por El Reino: "Actuar es lo más difícil que hice"

El cantante cordobés Juan Ingaramo habló en Cadena 3 de su gran actuación como el Pastor Bastian, en dupla con Sofía Gala, en la serie argentina "El Reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro.

En su paso por los estudios durante Siempre Juntos, el artista expresó que actuar es lo más difícil que hizo en su vida y admitió que ahora admira mucho más a los actores.

En esa línea, dijo que grabar para El Reino "fue un 10", y comentó que "filmar un videoclip es un chiste al lado de grabar una serie". "Igual no tenía ni expectativas ni tenía que demostrarle nada a nadie. Fue 100% juego, de principio a fin", agregó.

Antes de encarnar el papel, contó que le pidieron hacer un casting en diciembre, a lo que él se negó, y recién en febrero aceptó. "En febrero me volvieron a escribir porque me dijeron que el personaje era justo para mí", precisó, y confesó: "Como me divertí tanto no pensé mucho y había algo que me decía lo que tenía que hacer".

Ingaramo también recordó entre risas la primera juntada del elenco: "Llego y veo a Diego Peretti, Mercedes Moran, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Nancy Duplá, el Chino Darín y yo; me preguntaban qué había hecho últimamente y yo decía que nada; ''ah mirá que atrevido'' me decían".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, habló de sus proyectos musicales y dijo que "la música es una manera de estar en Córdoba y de sentirme en mi casa".

"Estoy armando un disco nuevo que evoca a Córdoba y un poco a esa época de los '90, de mi crianza, y es una manera de pintar los paisajes de esa ciudad y de ese momento, mi educación pop", adelantó a Cadena 3.

El artista contó que hace poco tiempo se cruzó a La Mona Jiménez en el Hotel Faena y estuvieron hablando un rato largo.

Por último, dijo que este año "seguramente" hará una nueva presentación en la Plaza de la Música, en Córdoba. Y sumó: "vamos a volver a hacer pero quiero proponer alguno nuevo".

Mirá el Facebook Live

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/