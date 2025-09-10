En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Javier Milei designó como nuevo ministro del Interior a Lisandro Catalán

El Gobierno difundió una foto del presidente con el flamante funcionario, junto a Francos y Caputo.

10/09/2025 | 10:03Redacción Cadena 3

FOTO: Caputo, Milei, Francos y Catalán.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este miércoles la creación del Ministerio del Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete de Interior y su mano derecha desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán”, escribió en su cuenta de X.

Francos publicó una foto de los funcionarios, que se encontraron en la Casa Rosada antes de la cuarta reunión de gabinete en tres días, tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quién anunció la creación del Ministerio del Interior?
Guillermo Francos anunció la creación del Ministerio del Interior.

¿Quién estará a cargo del nuevo ministerio?
Lisandro Catalán será el nuevo ministro del Interior.

¿Cuál es el objetivo de esta creación?
Retomar el diálogo con los gobernadores afines es el objetivo principal.

¿Con quién se formó la Mesa Federal?
La Mesa Federal fue constituida junto al ministro de Economía Luis Caputo.

¿Dónde se realizó la reunión de gabinete?
La reunión de gabinete tuvo lugar en la Casa Rosada.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho