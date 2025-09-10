Javier Milei designó como nuevo ministro del Interior a Lisandro Catalán
El Gobierno difundió una foto del presidente con el flamante funcionario, junto a Francos y Caputo.
10/09/2025 | 10:03Redacción Cadena 3
FOTO: Caputo, Milei, Francos y Catalán.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este miércoles la creación del Ministerio del Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete de Interior y su mano derecha desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
“Siguiendo las instrucciones del Presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán”, escribió en su cuenta de X.
Francos publicó una foto de los funcionarios, que se encontraron en la Casa Rosada antes de la cuarta reunión de gabinete en tres días, tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires.
Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025
Informe de Ariel Rodríguez.
