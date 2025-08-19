Incendio en Alta Córdoba: rescataron a un hombre de 43 años entre las llamas

Un incendio de gran magnitud se desató en una vivienda ubicada en la calle Lavalleja 2815, en el barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba.

Según informó Sergio Clavero, jefe de Bomberos, en el domicilio residen tres personas: una abuela, su hijo y su nieto de 43 años.

El siniestro fue reportado al personal policial del CAP 7, que acudió rápidamente al lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a la abuela y a su hijo en la entrada de la casa, quienes alertaron que el nieto permanecía atrapado en un dormitorio debido a la intensa presencia de humo.

La densa humareda dificultó el acceso directo, pero los efectivos lograron llegar al dormitorio a través del tejado y un patio interno.

Tras retirar una reja, rescataron al hombre de 43 años, quien, junto con dos policías, recibió asistencia médica por inhalación de humo.

Clavero confirmó que ninguno de los afectados presenta heridas graves.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del incendio, mientras se investigan las causas del siniestro, que serán determinadas una vez concluidas las tareas en el lugar.