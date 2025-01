Filmaba un entrenamiento de fútbol, un ladrón irrumpió en escena y robó su moto

Un insólito robo de moto tuvo lugar en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en Córdoba, mientras un grupo de arqueros entrenaba. El propietario de la moto, Martín, dejó el vehículo en la vereda del pequeño predio y se encontraba a pocos metros cuando un ladrón se la llevó. El hecho fue captado en video, que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales.

Martín, quien estaba tomando registro de la práctica para corregir detalles con su entrenamiento contó que justo estaban filmando cuando ve que un hombre se acerca y la arranca. "Cuando yo veo que se acerca la moto, yo soy el que grita ''¡la moto!'' porque veo que se acerca y en dos segundos la arranca". "No sé cómo todavía, no me puedo explicar como la arrancaron", añadió.

Lo sorprendente del robo es que la llave no estaba puesta en la moto, sino que Martín la tenía guardada en su bolso. "Cuando vuelvo y me traen el bolso, veo que estaba la llave puesta ahí, no tenía la llave puesta", explicó. La policía, al revisar las cámaras de seguridad, informó que la moto hizo un corto circuito y se paró y que un segundo vehículo llegó para ayudar al ladrón a empujarla.

Martín expresó su indignación: "Realmente es lo que hacen, da bronca todo, que si estuviste viendo esa situación por los domos, cómo no se va a acercar un móvil". El video muestra la rapidez con la que el ladrón se apodera de la moto, mientras se escuchan los gritos desesperados de Martín.

Las autoridades están investigando el caso y han mencionado la posibilidad de que exista una "llave maestra" que circula entre los delincuentes, permitiendo arrancar motos sin la llave original.

Informe de Federico Borello