Un hincha de Argentino se descompensó y murió cuando volvía a Monte Maíz

Una triste noticia empañó un día histórico para los hinchas de Argentino de Monte Maíz: Ariel Ceballos, un hombre de 36 años que trabajaba en el club, murió tras descompensarse en la autopista Rosario-Santa Fe, tras presenciar el partido ante Boca.

Según relató a Cadena 3 su prima, Zaya, que también viajó a ver el encuentro deportivo, el colectivo en el que iba Ariel se detuvo al notar que no se encontraba bien, y allí, al enterarse que era su primo, fue a verlo.

"Pasando el peaje (de Sauce Viejo) tuvimos que parar porque había una persona descompensada. Me dicen que era Ariel, voy corriendo y estaba una chica del mismo colectivo, de la misma hinchada, haciendo el RCP y no reaccionaba, entonces llegó la ambulancia, que tardó en llegar, y lo llevaron al Hospital Cullen", relató.

"El médico me llamó y me dijo que había entrado fallecido", comentó Zaya, que también mencionó que había hablado con Ariel antes de subir al micro y aseguró que él se encontraba en buen estado de salud. "Era un chico sano, que no tomó nada", agregó.

En el hospital Cullen surgió un desacuerdo entre las autoridades del hospital y el personal de la ambulancia sobre quién debía firmar el certificado de defunción. Después de varias horas de espera, finalmente se resolvió el inconveniente, permitiendo que el cuerpo de Ariel sea trasladado a Monte Maíz.

Informe de Matías Arrieta.