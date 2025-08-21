El sistema de salud de Salta, en alarma por falta de anestesistas

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, impulsa la declaración de una emergencia sanitaria en la provincia debido a la crítica escasez de anestesistas.

Según explicó, la provincia cuenta con apenas 60 profesionales de esta especialidad, una cifra insuficiente para atender las necesidades de más de 60 hospitales, de los cuales al menos 15 realizan intervenciones quirúrgicas en el norte provincial.

Mangione destacó la gravedad de la situación: "No tenemos suficientes anestesistas. En algunos hospitales, contamos con solo tres profesionales".

Para mitigar esta crisis, la Sociedad de Anestesia ha incorporado grupos de residentes, pero esta medida no logra cubrir la demanda.

El déficit de especialistas también afecta otras áreas críticas. El ministro señaló que Salta dispone de apenas 10 neurólogos infantiles y cuenta con pocos centros equipados para ofrecer tratamientos especializados en esta disciplina.

La propuesta de emergencia sanitaria busca priorizar la incorporación de más anestesistas y optimizar la atención en los hospitales de la provincia.

Esta situación pone en riesgo la salud de numerosos pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos urgentes, evidenciando la necesidad de acciones inmediatas para fortalecer el sistema de salud salteño.