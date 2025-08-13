En vivo

Siempre Juntos

Dos detenidos por el robo de cables en Barrio Norte 2 de Córdoba

Secuestraron un cuchillo y un rollo de 50 metros de cables.

13/08/2025 | 09:20Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

  1.

    Audio. Detienen a dos hombres por robo de cables en Barrio Norte 2 de Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

La Policía detuvo a dos hombres mayores de edad en Barrio Norte 2, Córdoba, por el robo de cables eléctricos.

Durante la operación, se secuestró un cuchillo tipo Tramontina y un rollo de cables de aproximadamente 50 metros.

Las autoridades indicaron que, poco antes, estos individuos habrían sustraído el tendido eléctrico en la zona de Pedro Vittori, calle pública del mencionado barrio.

Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, donde quedan a disposición de la justicia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Barrio Norte 2? Dos hombres fueron detenidos por el robo de cables eléctricos.

¿Quiénes fueron detenidos? Dos hombres mayores de edad.

¿Cuándo sucedió el robo? Poco antes de la detención durante la operación policial.

¿Dónde ocurrió el robo? En la zona de Pedro Vittori, Barrio Norte 2, Córdoba.

¿Cómo se llevó a cabo la detención? La Policía realizó una operación que resultó en la detención y el secuestro de elementos.

¿Por qué fueron detenidos? Por el robo de cables eléctricos en el barrio.

