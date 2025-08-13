Dos detenidos por el robo de cables en Barrio Norte 2 de Córdoba

La Policía detuvo a dos hombres mayores de edad en Barrio Norte 2, Córdoba, por el robo de cables eléctricos.

Durante la operación, se secuestró un cuchillo tipo Tramontina y un rollo de cables de aproximadamente 50 metros.

Las autoridades indicaron que, poco antes, estos individuos habrían sustraído el tendido eléctrico en la zona de Pedro Vittori, calle pública del mencionado barrio.

Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, donde quedan a disposición de la justicia.