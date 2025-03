Códigos de vestimenta para padres en colegios: ¿una medida necesaria?

En varios colegios de Argentina se implementan códigos de vestimenta para padres, generando debate y opiniones encontradas. El colegio ISPOVA en Villa Retiro, Córdoba, es uno de los ejemplos donde se prohíbe el ingreso con ropa considerada inapropiada.

Un cartel en la entrada del colegio establece que no se permite el ingreso con sudaderas, musculosas, ojotas, pantalones cortos, polleras cortas, transparencias y puperas. “Asistir con decoro es respetar la institución”, reza el aviso visible para todos.

Las autoridades del colegio explican que esta norma se implementó hace tres años para evitar situaciones incómodas, especialmente en el jardín, donde algunos padres jóvenes llegaban con vestimenta que podía resultar inapropiada para los estudiantes más grandes.

Un padre entrevistado comentó: "Me parece que todos los colegios tienen normas y reglas de convivencia. Dentro de las normas está el uniforme". Otro, añadió: "No te hace falta un cartel que te diga que no puedes venir de ojota".

Desde la comisión directiva del colegio informan que esta decisión fue tomada junto con los padres y el centro de estudiantes, buscando mantener un ambiente adecuado en la institución.

En redes sociales, numerosos padres comparten sus opiniones. Una madre afirmó: “En la escuela de mis hijas también hay código de vestimenta para padres”. Otro comentario destacó: “Hay instituciones que dan ejemplo”.

Los testimonios reflejan una aceptación general de estas normas, aunque algunos cuestionan la necesidad de un cartel visible. “Si la escuela tiene un código de vestimenta para chicos y para padres, hay que respetarlo”, concluye un padre.

Este tipo de regulaciones no son exclusivas de Tucumán, ya que en Córdoba también se reportan casos similares, donde se busca mantener el decoro en las instituciones educativas.

Informe de Fernando Barrionuevo.