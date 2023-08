Victoria Villarruel: "El Gobierno está creando un clima destituyente"

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Nación y compañera de fórmula de Javier Milei, se refirió a los dichos de Aníbal Fernández (dijo que si gana el candidato libertario habrá muertos y sangre) y alertó: “El gobierno está creando un clima destituyente y de inestabilidad social. Queremos saber en qué situación están las cuentas estatales”.

La candidata de La Libertad Avanza habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “No nos sorprendió el resultado. Cuando salís a la calle la respuesta de la sociedad es muy fuerte. Todo se hace a pulmón, y la gente nos apoya, responde con esperanza en el enojo y la situación de carencia. Recorrimos villas o casas de personas que se reúnen para que les hablemos a sus amigos. La gente quiere un cambio en la sociedad”.

“La sociedad no está contenta. Ni con situaciones vinculadas a la economía ni con la inseguridad. El gobierno habla de derechos humanos e inclusión, y la sociedad está cada vez más excluida de los derechos. La gente está cansada del debate ideológico”, sostuvo, y agregó: “La clase política y sus aliados se quieren perpetuar en el poder. Si el pueblo nos apoya ganamos en primera vuelta. Pero sea lo que sea ganamos, porque cambiamos el discurso político en dos años”.

Por otro lado, cuestionó: “El inmenso Ministerio de las Mujer, su costo es elevadísimo. ¿Y cuáles son los resultados? La violencia no disminuyó. Hay cosas que la sociedad ni conoce y solo están para la militancia. Ese ministerio más que la conquista fue el nuevo negocio de la izquierda dentro del Estado”.

Además, se refirió a las medidas que adoptarán si gobiernan y enumeró: “Queremos impulsar la baja de la imputabilidad a 14 años. Libre portación de armas no. No estoy de acuerdo con militarizar una ciudad. No se puede tener universidades públicas que sirven para negocios, hay que ordenarlas, no puede haber educación gratuita para extranjeros si hay argentinos muriéndose de hambre. Sacaremos las retenciones al campo. Somos pro vida, la ley del aborto es nefasta, ya se hubo 190 mil abortos desde la sanción”.

Luego, respondió a las críticas de Lali Espósito. “No la escucho. Sé lo que dijo, pero no me parece muy relevante lo que dijo. Es confesa militante por el aborto y feminista, no me parece una opinión política relevante”, concluyó.

Y sobre el final dijo que es hincha de Central: “Mis padres son de Rosario”.