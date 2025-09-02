Toda la carne al asador: dólar y cuenta regresiva preelectoral

Por Damián di Pace

Hace apenas dos meses, nadie –ni el más pesimista de los analistas ni el más osado de los especuladores– imaginaba que llegaríamos a esta elección provincial con semejante nivel de tensión en los mercados. La economía mostraba algún signo de recuperación, el consumo daba señales de vitalidad y el discurso oficial se apoyaba en una supuesta estabilidad cambiaria que, a la luz de los hechos, era más frágil de lo que se pensaba.

En este contexto, el Gobierno tomó tres decisiones clave en un corto período de tiempo, tratando de contener un frente financiero que se le desborda por todos lados. Pero al parecer, puso toda la carne al asador antes de tiempo, y ahora lo que queda es administrar las brasas con lo que hay.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La primera medida fue intervenir en el mercado de dólar futuro. El objetivo era claro: frenar las expectativas de devaluación, contener la especulación y enviar una señal de control. Sin embargo, ni la intervención logró torcer el rumbo, porque las posiciones se mantuvieron al alza. El mercado no compró el relato oficial, y eso en Argentina –sobre todo en año electoral– es una alerta roja.

Luego vino la suba de tasas. El mensaje fue directo: "Quédense en pesos, que rinden más que la inflación". Y es cierto: con una inflación estimada de entre 1,6% y 1,9% para julio, y plazos fijos ofreciendo retornos mensuales del 4,5%, el premio era alto. Pero claro, el peso rinde… hasta que el miedo aparece. Y en Argentina, cuando la moneda tiembla, la gente se refugia en el dólar, aún sabiendo que puede perder.

La última jugada fue la más sorpresiva: intervenir el mercado libre de cambios antes de que el dólar llegue al techo de la banda. El acuerdo con el FMI hablaba de una flotación con intervención solo si se superaba el techo, que hoy está en torno a los $1.470. Pero el Gobierno decidió adelantarse, probablemente ante el riesgo de un desborde que podría haber sido letal a horas de la elección en Buenos Aires. El mensaje fue contundente: no se va a permitir que el mercado especule libremente, pero el problema es que ya había especulado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A todo esto se suma un daño que fue, en gran parte, autoinfligido. El cambio en las condiciones de las letras de liquidez, pasando de instrumentos diarios a otros de mayor plazo, generó un exceso de pesos que terminó yéndose al dólar. Fue una jugada arriesgada que dejó expuesto que el programa no tenía tanto respaldo como se intentaba mostrar.

Y luego, la tormenta perfecta: ruido judicial, el escándalo de la “droguería gate”, audios filtrados, declaraciones desafortunadas (como el “dólar campeón”), y la sensación de que el gobierno no tiene el control total de la situación. Estos días serán críticos. El mercado está mirando dos cosas: el resultado de la elección en Buenos Aires –clave por su peso económico y simbólico– y el futuro de las reformas. Si el oficialismo sale debilitado, no será solo una derrota electoral, será también un golpe a la credibilidad institucional y a la posibilidad de avanzar con medidas estructurales que el mercado espera desde hace meses.

Salir del cepo como lo hizo Macri, lo dijo Melconian, fue un error. Salir del cepo ahora, sin reservas acumuladas y sin señales claras de gobernabilidad, también parece un error. Pero ya no se trata de discutir lo que se debería haber hecho. Se hizo. Y ahora hay que sostenerlo. Y eso, en este contexto, implica más que medidas: implica liderazgo, previsibilidad y algo que hoy parece escasear: confianza.