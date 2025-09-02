Bajó el dólar tras el anuncio del Gobierno de intervenir el mercado de cambios

El dólar oficial minorista experimentó una caída de $10 y se cotizó a $1.375 en el Banco Nación. Sin embargo, algunas entidades continuaron vendiendo por encima de los $1.400.

En tanto, las acciones argentinas retrocedieron hasta un 9% en medio de un contexto económico complicado. Desde julio, el dólar había mostrado una tendencia al alza, lo que llevó al Gobierno a implementar una serie de medidas para contener la volatilidad cambiaria.

A cinco días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado de cambios para "garantizar su normal funcionamiento".

El anuncio fue realizado por Pablo Quirno, secretario de Finanzas, quien comunicó a través de la red social X que el Tesoro participaría en el mercado libre de cambios para contribuir a su liquidez. Este mensaje se publicó a las 10:49, justo después de la apertura de los mercados, y tuvo un efecto inmediato sobre los activos argentinos. El dólar oficial minorista, que había alcanzado un valor nominal récord, se ajustó a la baja tras la intervención del Gobierno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El precio promedio del mercado se situó por encima del oficial y llegó a $1.379,63 según el relevamiento del Banco Central. El tipo de cambio mayorista se cotizó a $1362,11, con una caída diaria de $14,05.

Desde abril, cuando se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado cambió su esquema a bandas de flotación, con un piso de $954 y un techo actualizado que alcanza los $1.467. Si el dólar supera ese límite superior, el Banco Central vende reservas; si cae por debajo del límite inferior, compra.

A medida que los tipos de cambio se acercaron a los máximos previstos y con las elecciones programadas para octubre, el mercado comenzó a cuestionar este esquema cambiario. En respuesta, el Gobierno anunció que implementaría una flotación sucia. Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, comentó a La Nación que esta medida podría aliviar momentáneamente la presión sobre el tipo de cambio mayorista y las tasas cortas en pesos, pero advirtió que representaba una señal negativa para los activos locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La intervención del Tesoro había sido anticipada días antes, cuando se reveló que había intervenido indirectamente por US$133 millones. La caída en los depósitos en dólares generó sospechas en el mercado sobre la necesidad de estas medidas. Analistas como Christian Buteler señalaron que este accionar contradice las afirmaciones previas del Gobierno sobre la flotación del dólar y lo interpretaron como un intento desesperado por estabilizar la situación antes de las elecciones.

Los tipos de cambio financieros también mostraron una tendencia a la baja después de haber experimentado aumentos previos. El dólar MEP retrocedió $10,50 y se ubicó en $1365,99 mientras que el contado con liquidación (CCL) bajó $22,84 hasta los $1.368,67. En el mercado informal, conocido como dólar "blue", se mantuvo firme a $1.370.

A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, algunos economistas consideraron que estas alteraciones podrían tener consecuencias negativas para la cotización del tipo de cambio oficial y sentar un precedente desfavorable respecto al esquema cambiario actual. Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, sugirió que las decisiones tomadas tenían connotaciones electorales y que podrían revisarse las bandas cambiarias después de las elecciones.

En cuanto al mercado accionario, el S&P Merval mostró una tendencia negativa con una caída del 1,3%, alcanzando 1.915.159 unidades. Las acciones argentinas también sufrieron pérdidas significativas en Wall Street. Los bonos soberanos operaron igualmente en negativo mientras que los compromisos de deuda para enero generaban inquietud entre los inversores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/