Tensión cambiaria: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta el 6%

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la jornada de este martes con bajas importantes. En un contexto marcado por la polémica sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los papeles argentinos mostraban caídas de hasta el 6%. Los bonos en dólares también retrocedían, con una disminución de hasta el 1,5%.

Tras el feriado en Estados Unidos y con las elecciones a la vista, el mercado se vio afectado por estas tensiones. En este marco, el Gobierno nacional anunció su intervención en el mercado de cambios para intentar contener el dólar. Esta decisión se produjo después de que el tipo de cambio oficial alcanzara un nuevo récord, operando a $1385 el día anterior. El martes, el dólar retrocedía $10 y se establecía en $1.375 en horas del mediodía.

En la bolsa de Nueva York, los retrocesos fueron liderados por las acciones de Telecom, que cayeron un 5,1%. Otras empresas también sufrieron pérdidas significativas: Grupo Galicia descendió un 4,9%, Cresud un 4,5%, Banco Macro un 4,4% y Transportadora Gas del Sur un 4,3%. Las caídas se anticiparon durante el premarket, donde las pérdidas llegaron a ser del 3,8% antes de abrir oficialmente la rueda.

Respecto a los dólares financieros, el MEP se ubicó en $1365,01 y el contado con liquidación (CCL) a $1369,39. Por su parte, el dólar blue operó a $1370. El riesgo país se situó en 837 puntos.

En otro ámbito financiero, el oro alcanzó un nuevo récord al superar los US$3.500 por onza. Este metal precioso experimentó un incremento superior al 30% en lo que va del año 2025 y su cotización llegó a US$3578,40, superando su anterior marca de US$3500,10 registrada en abril.

La intervención del Gobierno se llevó a cabo bajo la premisa de contener la presión financiera que había puesto a prueba su estrategia para mantener estable la divisa estadounidense. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que no se brindaría información diaria sobre los movimientos del Tesoro y que esta decisión contaba con el respaldo del FMI.

El dólar oficial había anotado un nuevo máximo desde la implementación del cepo cambiario al operar a $1.390 antes de cerrar en $1.385 el lunes. Con la intervención del Gobierno y las fluctuaciones del mercado, la situación cambiaria sigue siendo volátil.

