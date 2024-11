Sabsay y el avance del pliego de Lijo: "Sería una locura, no lo puedo creer"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, confirmó este sábado en Cadena 3 que es posible el avance de los pliegos de Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema, aún sin el aval del Senado de la Nación.

Sobre eso, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay habló con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y señaló: “El Presidente siempre designa por decreto, el problema es no esperar a los dos tercios del Senado para dar el acuerdo. Sería una locura, no lo puedo creer. Se debe cumplir con lo que la Constitución dice para designar jueces, lo del Senado es fundamental. Pero saben que no tienen los votos, ese es el tema”.

Y denunció: “A la Ley de Ficha Limpia tampoco la apoyaron, lo cual es muy curioso, evidentemente no le conviene a Cristina. Puede haber un intercambio de favores en pos de un plan de impunidad. Lijo debe tener una razón de ser. Y están muy calladitos los medios kirchneristas, son síntomas. El pliego de Lijo tuvo un rechazo como no recuerdo. La gente no quiere un juez corrupto en la Corte Suprema”.

Por otra parte, alertó sobre ciertas características de la gestión de Milei. “Estoy muy decepcionado con la marcha del Gobierno. Estoy de acuerdo con las desregulaciones, pero lo otro lo destiñe. No puede haber desarrollo real si las instituciones no funcionan. Si Milei tiene mayoría legislativa será una dictadura, se sentirá un César. Hacen cosas propias de gobiernos militares, no civiles. En muchos medios hay autocensura, casi que supera a Cristina en ese punto Milei”, disparó.

Y cerró: “Cuando hay un Presidente con un gran apoyo popular se justifica cualquier cosa. Si alguien está en contra se lo considera enemigo del pueblo. Los populismos siempre se tocan”.