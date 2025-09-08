Ruckauf: "Para cambiar hay que cortar, barajar y dar de nuevo"

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, expresó su preocupación por la situación política actual en Argentina, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Ruckauf destacó que "la gente le dijo, bueno, hasta acá", refiriéndose a las decisiones del presidente en los últimos dos años, y advirtió que "para cambiar hay que cortar, barajar y dar de nuevo".

En su análisis, Ruckauf mencionó que "los errores, y algunas veces convertidos en horrores, se los viene preanunciando", aludiendo a la falta de diálogo con los gobernadores y la elección de candidatos poco conocidos en la provincia de Buenos Aires. "La presencia de Lugones ayer en el escenario sonó provocativo", afirmó, sugiriendo que debería haber renunciado.

Sobre la situación del kirchnerismo, Ruckauf aseguró que "el kirchnerismo sacó menos votos que la última vez en número de votos", aunque el porcentaje aumentó debido a la baja participación electoral. "Esta elección no es igual que la de octubre", añadió, subrayando que "son los intendentes quienes en defensa propia mueven el aparato para defender sus concejales".

Ruckauf también mencionó que "Milei claramente hizo un reconocimiento de derrota", lo que implica que debe realizar cambios significativos. "Quedan en el escenario dos jefes totalmente distintos", refiriéndose a la oposición entre el kirchnerismo y el nuevo liderazgo que busca cambiar Argentina.

El ex funcionario destacó la necesidad de "recuperar aliados" y "explicar mejor a la sociedad qué diferencia hay entre votarlo a él, no votar o votar al adversario". En este contexto, Ruckauf se mostró optimista sobre la posibilidad de que el presidente pueda recuperar aliados, ya que "esos amigos no quieren lo que ya vimos durante 20 años".

Respecto a los gobernadores, el ex gobernador advirtió que "tienen una última oportunidad en octubre", señalando que si no logran un buen desempeño electoral, "el rey del club de los gobernadores va a ser Kicillof". En su opinión, "el camino del medio tiene que también explicar mejor para poder seducir al electorado". Ruckauf concluyó su intervención afirmando que el gobierno tiene que "buscar más amigos y menos enemigos", destacando que "en política no solamente hay que seducir al hombre común, hay que también encontrarse en un punto con los que tienen más en común".

Entrevista de Alberto Lotuf.