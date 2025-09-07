Axel Kicillof: "Quedó demostrado que hay otro camino para el país"

Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, Axel Kicillof se dirigió a militantes y simpatizantes desde La Plata en un acto que definió como “una fiesta popular” y no un búnker político. “Vencieron la resignación, los ataques y salieron a la cancha y salieron a la calle a pelear esta elección”, afirmó, resaltando la movilización de candidatos, intendentes y militantes del peronismo.

El gobernador agradeció a quienes permitieron consolidar “una sola boleta que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires” y recordó a Cristina Kirchner, señalando que “injustamente condenada, tendría que estar en este escenario”. También dedicó palabras a su familia por el apoyo constante: “Me sale de adentro, qué bueno, qué hermoso, qué alegría estar acá”.

Kicillof destacó la difícil situación que atraviesa la provincia y el país, pero llamó a celebrar el momento: “Sé muy bien, yo sé, que estamos en una etapa donde nuestro pueblo la está pasando mal, pero la verdad es que permitamos disfrutar este intervalo de una alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar con una boleta que ponía freno a este gobierno de Milei y acá estamos”.

El gobernador subrayó los mensajes claros que dejaron las urnas: “Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, abandonar a las personas con discapacidad, desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura. Las urnas dijeron que no se puede gobernar con odio, maltrato e insultos. Las urnas dijeron que el gobierno nacional tiene que intervenir y no puede actuar con indiferencia ante los despidos y los cierres de empresas”.

Kicillof también se dirigió al presidente Milei: “El pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo y goberná para el pueblo. Espero mañana tu llamado, tené el coraje para trabajar y ponerte de acuerdo”. Y agregó: “Los que desestabilizan la economía no están en esta provincia ni en esta capital, están en el gobierno nacional. Ocúpense del trabajo, de la producción, de la educación, de la salud, reactiven la obra pública y ocúpense de los más vulnerables, y les va a ir mejor”.

El foco central del discurso estuvo en la consolidación del peronismo como fuerza unificada: “Ganamos, pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo. Ganamos gobernando la provincia y los municipios a favor del pueblo, y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo. Llegamos hasta acá acompañando a los sectores que resisten y luchan, y los vamos a seguir acompañando. Llegamos hasta acá y ganamos recorriendo todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, sin insultos ni lenguaje de odio, y sin estafar a nadie”.

Finalmente, Kicillof reafirmó la visión de un camino alternativo para Argentina: “Pero vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado que hay otro camino en nuestro país, y hoy empezamos a recorrerlo. Gobierne quien gobierne, el bonaerense es un pueblo solidario. Hoy ganamos 99 municipios, seis de las ocho secciones electorales, y queda demostrado que hay otra manera de hacer política: con respeto, unidad y trabajo para el pueblo".