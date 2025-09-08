Berni: "El pueblo argentino le puso una luz de alarma a este gobierno soberbio"

El reciente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de casi 14 puntos, marca un momento crucial en la política argentina. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el senador Sergio Berni afirmó que "no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno" y que el rumbo se "confirma, se acelera y se profundiza". Destacó que la economía ha logrado reducir la inflación del 300% al 20% y que 12 millones de personas han salido de la pobreza.

Berni, quien fue ministro de Seguridad y sigue trabajando con el gobernador Kicillof, expresó que "la ciudadanía se expresó y fue contundente en el rechazo del rumbo de este gobierno". A pesar de la victoria, el senador reconoció un "sabor amargo" por el deterioro que enfrenta el país, señalando que "el pueblo argentino le ha puesto una luz de alarma a este gobierno, soberbio, caprichoso". Criticó la gestión del actual gobierno, afirmando que "hoy es lo que está pasando en la Argentina, un presidente que se fana de decir he bajado la inflación, pero sin reparar en los daños colaterales".

En respuesta a las críticas sobre el control del peronismo en la provincia durante años, Berni defendió la capacidad del electorado, diciendo que "no podemos faltarle el respeto al intelecto del ciudadano bonaerense". Afirmó que "la voz de las urnas es la voz de Dios" y que la gente es consciente de los esfuerzos que se realizan para solucionar problemas estructurales. También hizo hincapié en que en un sistema democrático, los ciudadanos tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de su municipio.

Sobre la gestión de Kicillof, Berni destacó su capacidad de liderazgo y su voluntad de servicio, sugiriendo que "ojalá lleguemos al 27 con dos o tres gobernadores con esa vocación". En relación a las declaraciones de otros referentes del peronismo sobre el futuro del gobierno, Berni aclaró que "es una opinión personal basada en hechos reales" y que el gobierno tiene una nueva oportunidad para corregir errores y mejorar su gestión.

Finalmente, en cuanto a la reciente discusión en el Congreso sobre la limitación del presidencialismo, Berni opinó que "las cosas dependen de aquel que las usa" y que el mal uso de los decretos de necesidad y urgencia ha llevado a esta situación. Concluyó que es importante que "el pueblo no delibera ni gobierna si no lo hace a través de sus representantes", subrayando la función del Congreso como el lugar donde se discuten las voces de los ciudadanos.

