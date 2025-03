Reforma tributaria: aseguran que 10 impuestos generan el 92% de la recaudación

El presidente Javier Milei se pronunció nuevamente sobre la necesidad de una reforma tributaria en Argentina, enfatizando la importancia de simplificar el sistema impositivo.

Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, sobre la complejidad de implementar estos cambios. “El gran punto que se empieza a discutir es cómo sustituir ingresos brutos provincial y las tasas municipales”, destacó. Argañaraz advirtió que la implementación de esta reforma no será sencilla debido a las transacciones interprovinciales y la necesidad de coordinar entre distintos niveles de gobierno.

El gobierno busca reducir la relación entre el gasto público y la economía, con la meta de bajar del 41% al 25% del Producto Bruto Interno para 2027. “Si el gasto sigue bajando, va generando un espacio para que se puedan ir reduciendo impuestos”, agregó Argañaraz, quien también menciona que la baja de alícuotas podría llevar a una mayor recaudación al formalizar la economía.

En cuanto a los impuestos que se pretenden simplificar, se mencionan el IVA, bienes personales, y otros tributos que actualmente generan el 92% de la recaudación fiscal. “Identificamos 155 distintos tipos de tributos en Argentina, y los 10 principales generan el 92% de la recaudación”, detalló.

La discusión sobre la reforma tributaria también incluye la necesidad de una simplificación que no implique necesariamente una reducción de la carga tributaria. “Simplificar el sistema no implica bajar el nivel de carga”, aclaró Argañaraz, quien enfatiza que mientras el gasto público no disminuya, no será posible reducir la carga tributaria de manera efectiva.