Puccini y la suba del dólar: "Quien produce realmente está esperando certezas"

En el marco de la tercera jornada del Santa Fe Business Forum, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento. "Esto te llena de expectativas. Hoy el Salón de la Fluvial está colmado, lleno de empresas, pymes y emprendedores en búsqueda de oportunidades", afirmó Puccini en Siempre Juntos Rosario, presente en el Estudio Federal de Cadena 3.

El ministro también se refirió a la situación económica actual, mencionando que "la estabilidad económica es el norte de cualquier actividad industrial y comercial". Ante la preocupación por el tipo de cambio y las tasas de interés, Puccini destacó que "quien produce realmente está esperando certezas" y espera que el gobierno pueda reencauzar la situación.

En cuanto al ánimo de los empresarios, Puccini indicó que "el ánimo es con incertidumbre hoy, algunos con preocupación" debido a la desaceleración en el consumo que se ha notado desde julio. "Hay mucha incertidumbre y en algunos sectores preocupación", agregó.

Respecto al impacto del Business Forum, el ministro informó que se han realizado casi 2.000 rondas de negocios y se espera alcanzar las 6.000. "Ya han conseguido nuevos destinos a Perú, Costa Rica y Estados Unidos, y más de 17 países han pedido cotizaciones", detalló Puccini, quien también destacó que el impacto de este evento podría no ser inmediato, pero se espera que genere resultados a futuro.

Finalmente, sobre la planta de Chevrolet en Alvear, Puccini mencionó que han tenido conversaciones recientes, aunque sin confirmaciones concretas. "Hay que ver dentro de ese acuerdo global qué puede tener esta planta aquí de Rosario", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.