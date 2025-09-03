Llega el BCR Agtech Forum, la gran vidriera de innovación agro

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se alista para recibir a los principales actores del ecosistema AgTech en una nueva edición del BCR Agtech Forum, que se desarrollará los días este miércoles 3 de septiembre en el marco del Santa Fe Business Forum. Con una agenda que combina rondas de negocios, conferencias internacionales y presentaciones de startups, el encuentro busca consolidarse como punto de referencia para la transformación tecnológica del agro.

El evento tiene como espacio central la sede institucional de la BCR, en pleno centro rosarino, que el miércoles 3 será escenario de conferencias, talleres temáticos y pitch sessions de startups.

La participación es gratuita con inscripción previa y está dirigida a productores, compañías agroindustriales, fondos de inversión, desarrolladores tecnológicos y emprendedores.

La edición 2025 contará con la presencia de más de 100 startups y 40 fondos de inversión, entre ellos Kamay, Glocal, SF500, Cites, Xperiment, Gridx y Sancor Ventures, además de inversores de Brasil, México, Colombia y Estados Unidos. También habrá referentes internacionales como Vitor Mondo (Embrapa Brasil), María José Soler (Endeavor), Marcelo Torres (Aapresid), Matías Peire (GridX) y Diego Noriega (Squads).

El foro contará con el acompañamiento de instituciones estratégicas como ARCAP, Aapresid, IICA, Endeavor, INTA, Embrapa (Brasil), INIA (Uruguay) y BID Lab, fortaleciendo la proyección regional e internacional del ecosistema.

Un sector en crecimiento

La iniciativa se enmarca en el trabajo que la BCR viene desarrollando junto a Innventure para visibilizar y potenciar el ecosistema AgTech de Santa Fe. En 2025, junto al BID Lab, publicó los informes “Startups agrobiotecnológicas en Santa Fe” y “Ecosistema emprendedor de agrobiotecnología en Santa Fe”, que identificaron 38 startups activas con base científica y menos de 15 años de trayectoria. La mayoría de ellas se enfocan en bioinsumos, mejoramiento genético, proteínas alternativas y enzimas industriales.

Si bien los estudios remarcan el potencial de este entramado, también advierten sobre las dificultades estructurales: escaso acceso a capital en etapas tempranas, limitada articulación entre ciencia y empresa y falta de visibilidad global. En este sentido, el BCR Agtech Forum busca ofrecer una respuesta concreta al generar espacios de vinculación y oportunidades de inversión.

En su edición 2024, el foro había logrado más de 165 reuniones uno a uno, consolidándose como plataforma de networking y negocios para el agro innovador. Con el desafío de profundizar esa tendencia, la edición 2025 apuesta a conectar al campo con la ciencia y la tecnología, y desde allí, proyectarlo al mundo.

La inscripción al BCR Agtech Forum está abierta en: www.innova.bcr.com.ar/foro-agtech