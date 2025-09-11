Polémica por la serie de 'Yiya' Murano: "No es la verdad", declaró su hijo

A días del lanzamiento del impactante tráiler de la serie sobre María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como "Yiya" Murano —el célebre caso de la "envenenadora de Monserrat" que conmocionó a la Argentina en los años 80—, estalla una polémica que pone en jaque a la producción. Martín Murano, hijo único de Yiya y autor del libro que relata su historia, reveló que se enteró de la existencia de la miniserie cuando ya se filmaba el quinto capítulo, y que su intervención fue clave para que la productora Cuarzo —responsable de la ficción— reconociera sus derechos de autor.

"Los derechos los tengo yo, no por ser el hijo, sino por haber escrito el libro. Las historias dejan de ser públicas cuando se registran", afirmó con contundencia en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario. La producción, protagonizada por Julieta Silberberg (Yiya joven) y Cristina Venegas (Yiya adulta), y que también incluye a Pablo Rago como un periodista, se basa inicialmente en el libro Adorables Criaturas de Rodolfo Palacios, que incluye un capítulo sobre el caso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según relató Murano, alguien de la producción compró los derechos del libro de Palacios y "se adjudicó los derechos de Yiya Murano" sin su consentimiento. "Nunca le hice problemas a Palacios ni a Ricardo Canaletti (autor de La Señora del Cielo), porque son libros que vendieron 50, 100 ejemplares. Lo único que me hubieran gustado es que me pidieran permiso", explicó.

Fue solo cuando un contacto lo alertó sobre el rodaje que Murano intervino, lo que derivó en un acuerdo con la productora. Sin embargo, dejó en claro que su cooperación tuvo una condición inquebrantable: "El que se meta mal con la memoria de mi viejo, Antonio Murano, o de mi verdadera madre, la señora que me crió, Ignacia Iñares, se enfrenta a mis abogados".

"No la vi a ella en el tráiler"

Más allá del acuerdo económico, Martín fue crítico del contenido de la serie tras ver un adelanto. "Si te contaran la historia del descubrimiento de América y te ponen que Cristóbal Colón vino en kayak", ironizó. "Vi una excelente actriz, pero no vi a Yiya Murano". Aseguró que el personaje que lo representa a él ni siquiera aparece en la ficción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Frente a lo que considera una distorsión, Martín Murano anunció que la verdadera historia será revelada en un documental que él mismo produjo y que se estrenará en Netflix durante los primeros meses de 2026. "Es un largometraje de 96 minutos donde vas a tener la verdadera historia", prometió, fruto de una investigación de siete años que develaría aspectos oscuros y tabúes de la vida de su madre, incluyendo su relación con el poder y su identidad como "el gato del poder".

En ese documental, adelantó, se revelará incluso la identidad de su padre biológico, un dato que siempre fue un misterio público. "Te va a encantar", desafió al conductor, insinuando que se trataría de "un hombre del poder".

Mientras tanto, la serie de Flow —que ya generó expectativa por su impecable ambientación setentosa y octentosa y su alto despliegue de producción— tiene fecha de estreno inminente, aunque aún no fue oficialmente confirmada.

Entrevista de Alberto Lotuf.