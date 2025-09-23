Polémica mundial: ¿El paracetamol genera autismo?

Polémica en Estados Unidos tras los comentarios del presidente Donald Trump, quien aconsejó a las mujeres embarazadas evitar el paracetamol, al vincular su uso con un posible aumento en el riesgo de autismo. Esta afirmación se opuso a las directrices médicas establecidas.

El doctor Alejandro Anderson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, expuso en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que el aumento de casos de autismo en Estados Unidos es alarmante: "Para el año 2000, la estadística era de un paciente con autismo cada 150 nacimientos, y ahora es uno cada 31". La comunidad médica busca comprender las causas detrás de este incremento, que se atribuye en un 60-80% a factores genéticos y en un 20-40% a factores ambientales.

Anderson aclaró que la discusión sobre el paracetamol es compleja: "Las embarazadas que tomaron paracetamol lo hicieron porque tuvieron fiebre. La pregunta es si el paracetamol es la causa del autismo o si la fiebre, que indica una infección, es el verdadero factor de riesgo". La FDA y la OMS tienen opiniones divergentes sobre el tema, lo que genera confusión entre pacientes y médicos.

El doctor mencionó varias hipótesis sobre el impacto del paracetamol en el desarrollo neurológico: "El paracetamol, al ser metabolizado, produce NAPQI, que puede agotar el glutatión, una sustancia que protege contra el estrés oxidativo. Esto podría afectar la maduración de las neuronas en fetos y bebés". También señaló que el paracetamol puede interferir con el acceso del ácido fólico al cerebro, lo que podría comprometer la metilación del ADN.

A pesar de las preocupaciones, Anderson enfatizó que "no hay pruebas definitivas de que el paracetamol sea el responsable del aumento en los casos de autismo". Además, añadió que las estadísticas sobre el autismo pueden mejorar con el tiempo, lo que también puede reflejar un mayor diagnóstico de los casos existentes.

Finalmente, el doctor subrayó la necesidad de seguir investigando: "El autismo es una alteración del neurodesarrollo, y aunque hay hipótesis que vinculan el paracetamol con su desarrollo, aún no está claro cuál es la relación exacta".

Entrevista de Alberto Lotuf.