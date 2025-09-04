Paoltroni y la reelección de Insfrán: "Es una nueva burla a los formoseños"

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, habló sobre la situación política en la provincia y su relación con el gobierno nacional en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Paoltroni destacó la importancia de la alianza con su partido, Libertad, Trabajo y Progreso, para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones. “Si no vamos todos juntos en una alianza, Insfrán mete los dos diputados y por supuesto no queremos eso”, afirmó.

El senador también hizo referencia a la intervención federal en Formosa, mencionando que el gobierno está analizando la situación, aunque reconoce que “todavía no tenemos una mayoría que nos garantice los votos en el Congreso”. Paoltroni subrayó que la intervención es necesaria para romper con un sistema de poder que ha permanecido por 30 años en la provincia.

Sobre la reforma constitucional que habilitaría la reelección de Gildo Insfrán, Paoltroni criticó duramente el proceso: “Es una nueva burla a los formoseños, a los argentinos y al fallo de la Corte”, y agregó que la constitución provincial tiene “cosas comunistas” que permiten la intervención del Estado en todos los mercados.

Paoltroni expresó su preocupación por la situación de corrupción y el control del poder en Formosa, afirmando que “no se rompen los vicios” sin una intervención federal. “Tenés una estructura de poder de 30 años, eso no se rompe ni a través de las urnas”, destacó.

En cuanto a la relación con el gobierno y las reformas que se deben implementar, Paoltroni opinó que “el sistema es autodestructivo” y que las elecciones intermedias han puesto límites al poder del kirchnerismo. “El kirchnerismo pasa de 34 a 27 senadores y ahí está la debilidad total”, aseguró.

Finalmente, el senador se refirió a las filtraciones y acusaciones dentro del gobierno, sugiriendo que “los políticos tenemos diferentes formas de llamar la atención”. Paoltroni instó a que se presenten pruebas y denuncias cuando se hable de irregularidades, reafirmando su compromiso con la transparencia en la gestión pública.

Entrevista de Alberto Lotuf.