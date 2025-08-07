En vivo

Susana Buontempo

Argentina

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Siempre Juntos Rosario Notas

Nació un yaguareté en el Chaco tras más de 30 años: "Nadie lo esperaba"

"Me fui a llevar a un turista a un lugar que hacía un pasaje hermoso, y a la vuelta me encontré con esta sorpresa que nadie le esperaba", relató en Cadena 3 Rosario el guía Darío Soraires.      

07/08/2025 | 22:47

FOTO: Nació un yaguareté en el Chaco tras más de 30 años.

FOTO: Nació un yaguareté en el Chaco tras más de 30 años.

    Audio. Nació el primer yaguarete en 30 años: el relato en Cadena 3 Rosario.

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Un histórico nacimiento de un yaguareté se registró en el Chaco, tras más de 30 años sin evidencia de reproducción en la zona. Darío Soraires, guía chaqueño, descubrió a Nalá junto a su cachorro mientras navegaba por el río Bermejo.

"Me fui a llevar a un turista a un lugar que hacía un pasaje hermoso, y a la vuelta me encontré con esta sorpresa que nadie le esperaba", relató en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Desde 1990 no se documentaba la reproducción de yaguaretés en el impenetrable chaqueño. "Es como un monumento, que acá en la zona, que antes ya estaba en extinción, y al tener este cachorro acá es una fortuna", destacó el guía.

Nalá, una hembra que formó parte de un proceso de reintroducción en 1997, fue liberada tras estar en cautiverio y ahora aparece con su cría en libertad.

El nacimiento de la cría es un indicativo de que los esfuerzos por restaurar la presencia del yaguareté en el Chaco están dando frutos. "Cuando se la liberó se copuló con los machos que hay silvestre acá, y se lo rastreaba bastante, pero nunca tuvimos registro de Nalá con su cachorro", agregó Soraires.

El guía también comentó sobre su experiencia al observar a los animales. "Cuando lo vi, estaba ella y el cachorrito. Tenía que ser muy rápido en el reflejo, porque se van rápido los bichos", explicó. Y agregó: "Quedé muy sorprendido, no te imaginás".

En la actualidad, se estima que hay entre seis y siete yaguaretés en el parque, incluyendo tres machos silvestres y algunas hembras liberadas. "Los turistas a veces tienen suerte de verlos, pero depende del clima", añadió el guía.

Finalmente, el cachorro aún no tiene nombre, pero se espera que se le asigne uno en el futuro. "Seguramente le van a hacer algún curso de algo para ver cuántos botes tiene, qué nombre le van a poner", concluyó Soraires.

Entrevista de Hernán Funes.

