Hallan moneda macuquina de hace cuatro siglos en San Jerónimo: "No tiene precio"

Un hallazgo histórico en San Jerónimo del Sauce, una moneda macuquina del siglo XVII, captó la atención de los amantes de la historia (y otros también). Juan Carlos Ternavasio, detector de metales, encontró esta pieza que, según él, tiene un valor "incalculable" tanto económico como histórico.

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, explicó que la moneda ya está en la vitrina de un pequeño museo local. "La pieza tiene un valor económico, pero tiene un valor histórico", aseguró.

San Jerónimo del Sauce, con 1.100 habitantes, se ubica a 40 kilómetros de Santa Fe (capital) y es una de las localidades más antiguas de la provincia, fundada en 1825 por el brigadier López.

El detector de metales comenzó su hobby durante la pandemia y, desde entonces, ha encontrado una variedad de objetos históricos. "En estos cuatro años de detección, hemos hallado botones militares, balas de mosquete y monedas de plata", detalló.

La moneda macuquina, que data entre 1652 y 1772, es una media moneda de plata que se utilizaba en toda América durante el periodo colonial. Ternavasio destacó la importancia de preservar estos hallazgos: "Todo lo que encontramos en el lugar donde nos trajo la vida, iba a quedar acá para futuras generaciones".

A pesar de recibir ofertas privadas de coleccionistas, su decisión es mantener la moneda en el museo. "Estas cosas son patrimonio del Estado", subrayó.

El detectorista también mencionó la colaboración con arqueólogos para realizar estudios más profundos. "Estamos en contacto con arqueólogos para hacer estudios profesionales", añadió. Sin embargo, reconoció que el avance edilicio en el pueblo puede dificultar la preservación de estos objetos históricos.

La moneda macuquina, acuñada en Potosí, era común en el Virreinato del Río de la Plata y se utilizaba en transacciones cotidianas. "Cuando se fue colonizando América, se necesitaba una moneda para la compraventa de bienes", explicó.

A pesar de las tentaciones comerciales, el detectorista reafirmó su compromiso con la historia local: "Creo que hay cosas que no se deben hacer, no tienen precio". Este hallazgo no solo enriquece la historia de San Jerónimo del Sauce, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural.

Entrevista de Hernán Funes.