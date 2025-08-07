Buscan habilitar denuncias virtuales por perros peligrosos

La concejala radical Marisol Bracco presentó un proyecto que busca facilitar las denuncias virtuales sobre perros considerados peligrosos en Rosario. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación de los vecinos ante ataques de estas razas, como los pitbulls, que han generado temor en la comunidad.

Bracco explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que la propuesta permite a los ciudadanos utilizar los canales de comunicación de la municipalidad, como la web o el Munibot, para cargar información sobre incidentes. "Básicamente se basa en poder ingresar a los canales de comunicación y denuncia que tienen la municipalidad a través de la web o del Munibot", indicó la concejala. Los vecinos podrán adjuntar fotos, vídeos y la ubicación de los hechos.

La concejala recordó que la ordenanza vigente establece que todas las mascotas deben circular con correa y collar, y que las razas consideradas potencialmente peligrosas deben usar bozal. "Desgraciadamente, estuvimos escuchando, leyendo noticias en el último tiempo y cada vez es más creciente", afirmó Bracco, enfatizando la necesidad de que los dueños cumplan con estas obligaciones para prevenir incidentes.

Sobre la capacidad de respuesta de la municipalidad ante estas denuncias, Bracco se mostró optimista: "Yo creo que sí. Si vos cargas la denuncia, después el funcionario lo que tiene que hacer es corroborar esa denuncia". La concejala destacó que el objetivo del proyecto es promover la tenencia responsable y prevenir ataques, no castigar a los animales.

Durante la entrevista, se mencionó la falta de información sobre el cumplimiento de la ordenanza y los registros de control. "Yo hace tres meses aproximadamente hice un pedido de informe sobre eso y todavía no tengo respuesta", reveló Bracco, sugiriendo que la normativa podría necesitar una actualización.

El proyecto ya ha comenzado a ser discutido en el Consejo Municipal y se espera que se trate en la Comisión de Ecología. Bracco también hizo referencia a experiencias de otras ciudades, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las medidas adoptadas en otros lugares.

Finalmente, la concejala concluyó que la responsabilidad recae en los dueños de los animales: "Acá el responsable es el tenedor". Con este proyecto, la municipalidad busca brindar a los vecinos una herramienta efectiva para denunciar situaciones de riesgo y fomentar una convivencia más segura en la ciudad.

Entrevista de Hernán Funes.