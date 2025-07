Un nuevo ataque de perro pitbull preocupa a Santa Fe: van dos en una semana

Un nuevo caso de ataque de perro pitbull preocupa en la provincia de Santa Fe donde hace algunos días ya había ocurrido uno.

En San José del Rincón, una mujer de 35 años salió a correr y cuando regresaba a su casa, un perro pitbull salió de una vivienda y se abalanzo sobre ella.

El perro le provocó lesiones en un brazo, en una mano y en la zona de los glúteos.

Por suerte para la mujer, una automovilista que pasaba por allí en el momento logró espantar al pitbull.

“Quise hacer una seña para frenarlo, para levantar la pierna, el brazo, para ver cómo desligarme del animal que se me venía encima y me muerde primero la mano, después me muerde cerca del hombro”, contó.

Luego, la automovilista la llevó a su casa, donde pudo realizar la denuncia en la comisaría local y recibir atención médica en el hospital.

Hace unos días en Santo Tomé, un perro mordió brutalmente a dos mujeres, de 44 y 56 años. La víctima de 56 años sufrió heridas tan graves que requirieron la amputación de su brazo.