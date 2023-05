Habló la madre de una de las víctimas del choque del camión: "Dios la salvó"

Mabel, la madre de una mujer que fue una de las víctimas del choque fatal que provocó un camión que embistió a varios vehículos en Villa Gobernador Gálvez, habló sobre cómo cree que su hija se salvó.

“Lo sentí en mi corazón que era el auto de mi hija. Al ver las imágenes sentí que Dios la estaba protegiendo, y la salvó”, relató consternada en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Yo no me comuniqué con ella, la llamo si la necesito por algo grave, sino no la molesto en su trabajo. Ella está armando un taxi, pero ahora trabaja como empleada en una remisería. Quería independizarse para atenderme a mí que no estoy bien”, reveló.

Y agregó: “Iba con otra persona en el auto. Mi hija está bien, pero dolorida y golpeada. No quiero que me cuente nada porque me hace mucho mal”.