Guelar y la postura de la embajada rusa: "Es una muy mala interpretación"

La reciente polémica con dos diplomáticos rusos en Buenos Aires motivó un intenso debate sobre las implicaciones del incidente en el marco del derecho internacional. Tras negarse a realizar un test de alcoholemia, habló en representación de ellos el primer secretario de la embajada rusa y calificó la situación como una "grave violación al derecho internacional".

En un comunicado oficial, la embajada argumenta que, según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, "los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada o registro".

Diego Guelar, abogado y ex embajador en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, ofreció una perspectiva diferente en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario. "No, no, de ninguna forma. Es el cumplimiento de normas de tránsito", afirma Guelar, quien sostiene que los diplomáticos deben cumplir con las leyes locales. "Si un diplomático no está dispuesto a cumplir con las normas de tránsito, que no maneje", agregó.

Guelar aclaró que la Convención de Viena establece que los funcionarios deben cumplir con las normas legales. "Las únicas dos restricciones que tiene esta legislación internacional son que no sea detenido como llevado a una comisaría y no se puede requisar el auto", explicó. En este caso, los diplomáticos fueron escoltados a la embajada y se les levantó un acta por la infracción, que incluye una multa de 680 mil pesos que la embajada debe abonar.

El ex embajador criticó la postura de la embajada rusa, señalando que "es una locura" hablar de un conflicto internacional por un incidente de tránsito. "Es una muy mala interpretación", aseguró, quien también mencionó que ha habido un comunicado de la Cancillería argentina informando sobre la situación como normal y que los diplomáticos deben cumplir con las reglas de tránsito.

En cuanto a la ley de ciudadanía argentina, señaló que existe un "agujero" que permite la obtención automática de nacionalidad a aquellos que tienen hijos en el país. "Esto es un error de la ley de ciudadanía", opinó y propone modificar la normativa para que el proceso no sea automático. "Hay que hacer todo el trámite. No es que no puede ser argentino, no, pero es otro trámite", aclaró.

Guelar también se refirió a la reciente denuncia de la diputada Pagano, sugiriendo que "es un error" y que debería enfocarse en presentar un proyecto para corregir la ley de nacionalidad. "Esto es un exceso, no lo hace prácticamente ningún país en el mundo", concluyó. Finalmente, se mostró optimista respecto a su futuro político, confirmando su precandidatura a senador por la capital. "Si la gente me elige, voy a ser senador", afirmó, mientras analiza las dinámicas políticas actuales en el país.