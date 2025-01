El Gobierno provincial confía en que las clases comenzarán con normalidad

José Goity, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, aseguró que las clases comenzarán cuando lo establece el calendario escolar, es decir, 24 de febrero en escuelas primarias y 5 de marzo en secundarias. Además, avisó que la próxima semana se reunirán con los gremios docentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Vamos a convocar a los gremios en el mes de enero, en lo que queda esta semana. No va a pasar del principio de la semana que viene. Ahí vamos a fijar algunas pautas, algunos criterios para poder transitar hacia el mes de febrero en un acuerdo”, explicó Goity al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Sería una irresponsabilidad hablar de porcentaje. Me parece que eso no colabora, no ayuda. Cuando uno está trabajando, lo que hay que hacer es trabajar y lograr los resultados y comunicar los resultados”, aseguró.

Y amplió: “Nosotros nunca nos van a encontrar proyectando cuestiones ni especulativas ni cuestiones que no colaboren. Siempre vamos a estar del lado de la resolución de los problemas. Y hoy la manera que tenemos para resolver los problemas es como lo hicimos siempre, trabajando, buscando alternativas, buscando opciones que sean sostenibles para la provincia y que también tengan como objetivo, que es el objetivo que tuvimos el año pasado, el objetivo que tenemos este año, que es defender y preservar el poder adquisitivo. En este caso, de los docentes”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, afirmó que este año las clases comenzarán con normalidad y sin paros. “Las clases empiezan el 24 de febrero para el nivel primario inicial, empiezan el 5 de marzo para el nivel secundario. Eso está estipulado, es el calendario y es lo que va a suceder. No debería ser de otra manera”, sentenció.