Desgarrador: "La Justicia llegó tarde", dijo la madre de la enfermera asesinada

Este martes, cerca de las 8, Ailén Oggero, de 32 años y madre de dos niños, fue brutalmente asesinada a balazos en la puerta de su domicilio. La primera hipótesis de la Fiscalía apuntó contra la expareja de la víctima, que había hechos varias denuncias por violencia de género. Este jueves, por esas denuncias, Jonathan Omill quedó finalmente detenido.

Mónica, la madre de la joven enfermera asesinada, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “Esto es muy duro, inesperado, incomprensible. Se siente que la Justicia llegó tarde, tengo dolor de no haber podido ayudar a mi hija, de haber hecho algo más. Yo estaba al tanto de muchas cosas, pero otras no las había compartido con nosotros. No sé cómo funciona la Justicia, que ahora se movió con inmediatez, estoy muy dolida de que esto no se haya hecho antes”.

“El nene fue el que la encontró, la vio toda ensangrentada. Mi nieto tiene 12 años, pero es un gigante. Me contó que escuchó disparos, esperó un ratito por miedo que siguieran disparando. Él estaba en la ventana al lado de donde ocurrió esto. Estaba durmiendo, se despertó con los disparos. ‘Me asomé por la puerta, abrí el postigo y la vía mi mamá’, eso me comentó. Para mis nietos es terrible”, contó.

“Yo vivo frente a su casa. Nos llamó mi nieto diciendo que vayamos rápido. Mi marido fue, se encontró con mi hija tirada en el piso, al lado de la puerta. Él volvió a casa, me pidió que llame a emergencias. Él ya había visto que tenía un disparo”, dijo sobre el ataque armado.

Y continuó: “La Policía llegó rápido, demoró un poco más la ambulancia. Estaba herida muy grave. Yo no pensé que era un disparo en la cabeza. En el HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez) nos dijeron que la bala había entrado por la sien de un lado y había salido por el otro. Ahí nos dijeron que la situación era muy grave, que esperáramos. Nunca entendí qué era lo que había que esperar”.

Acoso y violencia extrema

Mónica contó que Ailén tenía miedo de que le pase algo. “Él la seguía, le decía cuando llegaba a su casa ‘menos mal que volviste sola, sino iba a ser peor’. No sé si él estaba vinculado a la barra de Newell's. Tenía mucha obsesión con ella, le había dicho que era para él o para nadie. Era un encantador de serpientes en un principio. Venía, intentaba seducir, era charlatán. No sé si fue mi instinto de madre, pero nunca terminé de creerle. Se jactaba de que podía ir y venir de su trabajo en 7 o 9 minutos. Tenía una perimetral. Cuando vi a mi hija con los golpes ella me dijo que ya lo había denunciado y todo. Le pregunté en que la podíamos ayudar, me pidió solamente que no hable con él y que llame a la Policía al verlo”.

“Le decían Jackie, por Jackie Chan, porque le gustaba pelear –reveló-. Mis nietos me decían que él peleaba mucho a su mamá, que ella quería vivir tranquila y por eso él no iba a visitarlos más. Escuchando las versiones de las amigas, a cada una le contó una partecita, no se dejó ayudar. Los chicos quedarán a cargo mío y de mi marido. Él no era el padre de estos chicos”.

Mónica, además, desmintió que su hija tuviera deudas, puesto que ella le brindaba apoyo económico y esperaba con ansias este febrero: Ailén iba a recibirse de hemoterapista. “Le faltaba una materia para recibirse. Me quedó el cartel guardado y las cosas para recibirla cuando se recibiera. No llegó, tenía que rendir en febrero”.

Y cerró: “Hizo la denuncia, le dijeron que iban a pasar móviles policiales. La llamaron muchas veces y le preguntaron si estaba todo bien, pero no alcanzó. No sé si me sirve de tanto la justicia ahora, quiero que alguien pague, pero no sé si me sirve, a mi hija no la tengo más”.