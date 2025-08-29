Denunció que una madre agredió a su hija y la amenazó con "cortarla en pedazos"

Una madre de una alumna de 11 años de la Escuela Provincia de San Luis N°156 (Zelaya al 2300, zona norte rosarina), denunció penalmente a otra madre por amenazar y agredir a su hija durante un acto escolar. Myriam Montenegro, madre de la niña afectada, relató que el incidente ocurrió el 20 de agosto, cuando su hija tuvo un altercado con una compañera.

Según Montenegro contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la otra madre "se levantó, se dirigió hacia donde estaba mi hija, la zamarreó de los dos brazos, la sentó, la volvió a zamarrear y la amenazó. Le dijo que si ella seguía diciéndole cosas a su nena, la iba a cortar en pedacitos". La madre de la niña agredida afirmó que "hay testigos de eso, todos los padres que estaban en el acto".

El conflicto entre las niñas, que se conocían desde preescolar, se dio en el contexto de un acto escolar, donde se intercambiaron insultos. Montenegro indicó que "la otra nena le dijo a mi hija ''petisa, cuatro ojos'' y la otra también, cosas así se decían". A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades de la escuela no tomaron medidas inmediatas, lo que llevó a Montenegro a presentar la denuncia penal tras no recibir respuesta satisfactoria del colegio y del Ministerio de Educación.

Tras la denuncia, la supervisora del ministerio contactó a Montenegro y le sugirió que no continuara con la denuncia penal, alegando que la madre de la otra niña estaba "arrepentida". Sin embargo, Montenegro se siente insegura y afirmó que la madre sigue "amenazando a mamás".

La situación ha generado descontento entre otros padres, quienes están dispuestos a colaborar como testigos en la denuncia. Montenegro expresó que "es un lío bárbaro esto, porque están todos desconformes como se manejaron los del ministerio y las maestras".

La madre concluyó que no busca represalias contra la niña involucrada, sino que desea que se tomen medidas con respecto a la conducta de su madre. "No quiero que la nena la saquen de la escuela, creo que es víctima también de la mamá", señaló.

Entrevista de Alberto Lotuf.