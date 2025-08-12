FOTO: Rosario: pelea entre adolescentes por un pantalón terminó con dos heridos, un arma secuestrada y dos detenidos

Un grupo de adolescentes se pelearon y dejó dos jóvenes heridos, dos detenidos y un arma de fuego secuestrada, se supo que el incidente habría comenzado por la disputa de un pantalón prestado.

Según fuentes a las que accedió el portal Rosario3, 15 alumnos de una escuela abordaron a otro grupo a golpes y uno de ellos portaba un arma calibre 22, que utilizó para golpear en la cabeza a al menos dos de los chicos.

Tras el ataque, se descartó el arma en el cantero de un edificio y huyó, pero fue detenido por efectivos policiales en las inmediaciones, además en el lugar también se hallaron piedras, adoquines y mochilas.

Vecinos que escucharon los gritos alertaron a policías que custodiaban los Tribunales Federales y, ante eso, la Brigada Motorizada desplegó un operativo que incluyó el corte del paso peatonal en el cantero central para preservar pruebas.

El padre y tío de dos de los heridos explicó el origen del conflicto: “Mi sobrino prestó un pantalón y el chico no se lo devolvió. A mi hijo le rompieron la cabeza de dos culatazos”.

Ezequiel, hermano de una de las víctimas, relató que “todos son menores y que encontraron dos o tres balas, pero no salió ninguna, por suerte. A mi hermano le pegaron dos cañazos, le gatillaron y no salió la bala, entonces le pegué una piña y empezaron a correr”.

El comisario Pablo Martínez, jefe de Policía Motorizada, precisó que el arma secuestrada tenía “dos cartuchos intactos” y que la intervención policial permitió detener al presunto agresor.

Los detenidos, uno menor de edad y otro mayor, fueron trasladados a la comisaría 16ª y la investigación continúa para determinar responsabilidades y el grado de participación de cada uno de los involucrados.