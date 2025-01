Corrían una picada y mataron a su familia en 2021: "Es terrible"

En 2021, el 20 de marzo, en Avenida del Rosario y Ayacucho, dos autos corrían una picada e impactaron contra el auto en el que iban David y Valentino Pizzorno –padre e hijo-. Ambos murieron.

Cintia Díaz, esposa y madre de David y Valentino, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, tras el trágico siniestro vial de la costanera.

“Todo comienza en la casa. Y debería cambiar el Poder Judicial. Estos estúpidos que van a esa velocidad…para ellos es una falta de tránsito”, lamentó.

“Me revolvió el estómago ver el auto como quedó, me hizo mal. Esta gente seguirá haciendo estas cosas, porque las leyes no cambian. Hacen estas cosas, corren picadas. Deberían rever las leyes, les bajan las penas. Y la falta de respeto de los jueces hacia las víctimas, es una burla. Los pelotudos que salen a correr se la llevan de arriba. Arruinaron a otra familia más”, expresó.

“Hay tal desamparo hacia nosotros por las leyes que tenemos, quiero ser sutil, sino tendría que decir barbaridades En ese momento me mataron en vida. Es terrible, me apoyé en mi familia, amigos, quienes me rodeaban”, agregó, y dijo que el padre de la nena que sobrevivió debe juntar fuerzas para salir adelante por ella.