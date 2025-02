Ciclista que sobrevivió a la tragedia en la autopista: "Fue horrible"

El pasado domingo, en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes, una Renault Trafic perdió el control por la rotura de una cubierta y atropelló a cuatro ciclistas. Dos murieron, uno está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y el restante salió casi ileso.

Este último es Alfredo Altamirano, que contó el angustiante momento que vivió. En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, expresó: “Es el destino, el momento, pasan las cosas porque es así el destino. En la autopista está prohibido circular, pero no tenemos un lugar para entrenar, por eso lo hacemos en lugares que no corresponden”.

“De la nada me encontré en el piso, una rueda de la bicicleta que cruzaba la ruta. Fue un momento horrible. Él (conductor de la Trafic) iba a 80 kilómetros por hora, nosotros a 34. Recibir un golpe así, te imaginás las consecuencias”, contó Alfredo.

“Con los fallecidos éramos amigos, conocidos de toda la vida. Ahora estarán pedaleando en el cielo. Hago ciclismo desde el 83 y es la primera vez que me toca vivir una situación de este tipo. Al que se está recuperando en el HECA le hice un torniquete, pude reaccionar rápido. Dejó una huella de sangre de 6 metros. Tuvo un corte profundo en la rodilla, le afectó una arteria y varios nervios”, indicó.

“El conductor de la Trafic frenó, pero no pudo ayudar. Vino caminando, le pedí algo para un torniquete. Me dio su remera, pero no era suficiente. Tomé una cámara de cubierta de bicicleta y le hice el torniquete. Le hablaba para que no se durmiera. La ambulancia tardó media hora. Él se estaba poniendo amarillo. De los autos que pasaron solo frenó uno”, recordó.

Alfredo, además, marcó: “Tomamos los recaudos necesarios, uso de casco, luces, vamos en hilera por la línea blanca, ocupando 20 centímetros de la calzada. La gente no respeta el duelo. Si esto mismo pasaba en la ciclovía de avenida Pellegrini, estaríamos hablando de otra cosa, de algo fortuito. No íbamos haciendo cosas de peligro”.