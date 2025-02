Fernando Genesir

Hoy regreso a un tema que hemos abordado en múltiples ocasiones. Desde el año 2019, hicimos varios desayunos dedicados a la problemática de los ciclistas y su seguridad en las rutas.

Este fin de semana, tuvimos dos noticias trágicas. El domingo, en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes, cuatro ciclistas fueron atropellados. Uno de ellos, un hombre de 72 años, perdió la vida.

El viernes anterior, una docente también falleció tras ser impactada por un automóvil mientras circulaba en su bicicleta por la nueva autovía de Paravachasca, en Alta Gracia. La mujer, que montaba un modelo Venzo, rodado 28, fue arrollada por un Citroën C4, conducido por un hombre de 79 años.

El sábado, mientras circulaba por esa flamante autovía rumbo a Anisacate, noté algo que se repite en todas las autovías y autopistas de Córdoba: hay varios ciclistas transitando por la autovía que ignoran las normas de tránsito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Solo uno de ellos utilizaba la colectora de tierra, mientras que el resto se aventuraba por la autovía, lo que constituye un evidente peligro. No solo lo pienso yo, la ley es clara al respecto. Vi ciclistas con auriculares, lo que incrementa aún más el riesgo.

Es fundamental recordar que el artículo 47 de la ley de tránsito prohíbe expresamente circular en bicicleta por autopistas y autovías. Esta prohibición no deja lugar a interpretaciones. Es tan evidente como decir que no se puede cruzar un semáforo en rojo.

¿Por qué seguimos viendo ciclistas en las autopistas y autovías? La ley se aplica rigurosamente a los automovilistas, quienes son detenidos y multados si no utilizan las luces bajas. Sin embargo, los ciclistas que infringen la normativa parecen quedar impunes. La falta de control por parte de la Policía Caminera es preocupante.

La idea de no querer enfrentar a los ciclistas con los policías no debería ser un obstáculo para hacer cumplir la ley. La Policía tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, incluidos los ciclistas. Al no actuar, la Caminera no solo permite que se incumpla la ley, sino que también pone en riesgo la vida de los ciclistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Argentina, hacer cumplir la ley a menudo se confunde con ser "mano dura". Sin embargo, deberíamos mirar hacia otros países para encontrar soluciones. En Gran Bretaña, por ejemplo, se exige un seguro obligatorio para las bicicletas y se imponen multas más severas a los ciclistas que cometen infracciones.

El Ministro de Transporte británico asegura que los ciclistas deben respetar el mismo código de tránsito que los automovilistas. Esta perspectiva podría ser un modelo a seguir en nuestro país.

Algunos ciclistas a menudo se sienten ofendidos cuando se les señala que deben cumplir con las normas. Sin embargo, es fundamental que se respete la ley y se garantice la seguridad en las rutas.

La legislación prohíbe la circulación de bicicletas en autopistas y la Policía Caminera debería tener un papel más activo en la aplicación de estas normas. Es necesario que se implementen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, ya que esto no solo protege a los ciclistas, sino también a los automovilistas que podrían verse involucrados en un accidente.