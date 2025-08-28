Aseguran que el 80% de la gente no cambiará su voto por el caso Spagnuolo
La consultora Management and Fit realizó una encuesta cuyos resultados indicaron que para más del 70% de los argentinos el escándalo por las presuntas coimas es "muy grave", aunque no repercutiría en las elecciones de octubre.
28/08/2025 | 10:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Diego Spagnuolo y Javier Milei.
Una reciente encuesta de Management and Fit reveló que el 73,2% de los consultados considera el escándalo en la Agencia de Discapacidad como un hecho "muy grave". Este informe destacó el impacto social y político de las denuncias de corrupción que afectan a la gestión nacional y a figuras clave del oficialismo, en particular a través de audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, el exfuncionario cercano al presidente Milei.
En las grabaciones, Spagnuolo mencionó un presunto circuito de coimas y señaló a los primos Menem, Martín y "Lule", así como a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como beneficiarios. Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit, indicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario que "el 80% de la gente dice que no va a cambiar su voto en relación a esto", sugiriendo que, a pesar de la gravedad de la situación, muchos votantes prefieren no regresar a opciones anteriores.
Violencia en campaña. Francos dijo que fue él quien le pidió a Javier Milei echar a Spagnuolo
El jefe de Gabinete señaló a Cadena 3: "No creo que él sea amigo de Javier Milei". En tanto, calificó de "brutal ataque" al presidente en Lomas de Zamora: "Fue un imbécil bancado por el kirchnerismo".
Fornoni destacó que "los votantes de Milei, tanto como los votantes del PRO, son bastante sensibles al tema de la corrupción", a diferencia de los votantes del Frente Patria, que priorizan preocupaciones económicas como la pobreza y la inflación. Sin embargo, el 56% de los encuestados manifestó tener menos confianza en el gobierno tras el escándalo, lo que podría tener repercusiones en el futuro.
La encuestadora consideró que la situación económica y la percepción de corrupción pueden afectar la imagen del gobierno. "Cuando la gente siente que la situación económica no es buena y además percibe corrupción, ahí empieza a haber un tándem que la gente no deja pasar", explicó Fornoni. A pesar de esto, no parece que el escándalo tenga un impacto inmediato en las próximas elecciones, ya que la gente aún no ve opciones viables.
Caso Andis. Milei habló de las supuestas coimas: "Vamos a probar que Spagnuolo mintió"
Durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, el Presidente dijo que llevará a la Justicia al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El informe también reveló que "Milei concentra un 54,5% de mucha responsabilidad en lo que pasa", mientras que Karina Milei y los Menem alcanzan un 59,5% y 57,9% respectivamente. La falta de alternativas viables podría dificultar un cambio en la intención de voto a corto plazo, aunque el contexto económico será crucial para futuras elecciones.
Fornoni concluyó que la encuesta refleja un estado de situación actual y que "veremos cómo evoluciona" la percepción pública y la respuesta de la justicia ante estas acusaciones de corrupción.
Entrevista de Alberto Lotuf.
