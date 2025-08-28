Aseguran que el 80% de la gente no cambiará su voto por el caso Spagnuolo

Una reciente encuesta de Management and Fit reveló que el 73,2% de los consultados considera el escándalo en la Agencia de Discapacidad como un hecho "muy grave". Este informe destacó el impacto social y político de las denuncias de corrupción que afectan a la gestión nacional y a figuras clave del oficialismo, en particular a través de audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, el exfuncionario cercano al presidente Milei.

En las grabaciones, Spagnuolo mencionó un presunto circuito de coimas y señaló a los primos Menem, Martín y "Lule", así como a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como beneficiarios. Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit, indicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario que "el 80% de la gente dice que no va a cambiar su voto en relación a esto", sugiriendo que, a pesar de la gravedad de la situación, muchos votantes prefieren no regresar a opciones anteriores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fornoni destacó que "los votantes de Milei, tanto como los votantes del PRO, son bastante sensibles al tema de la corrupción", a diferencia de los votantes del Frente Patria, que priorizan preocupaciones económicas como la pobreza y la inflación. Sin embargo, el 56% de los encuestados manifestó tener menos confianza en el gobierno tras el escándalo, lo que podría tener repercusiones en el futuro.

La encuestadora consideró que la situación económica y la percepción de corrupción pueden afectar la imagen del gobierno. "Cuando la gente siente que la situación económica no es buena y además percibe corrupción, ahí empieza a haber un tándem que la gente no deja pasar", explicó Fornoni. A pesar de esto, no parece que el escándalo tenga un impacto inmediato en las próximas elecciones, ya que la gente aún no ve opciones viables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El informe también reveló que "Milei concentra un 54,5% de mucha responsabilidad en lo que pasa", mientras que Karina Milei y los Menem alcanzan un 59,5% y 57,9% respectivamente. La falta de alternativas viables podría dificultar un cambio en la intención de voto a corto plazo, aunque el contexto económico será crucial para futuras elecciones.

Fornoni concluyó que la encuesta refleja un estado de situación actual y que "veremos cómo evoluciona" la percepción pública y la respuesta de la justicia ante estas acusaciones de corrupción.

Entrevista de Alberto Lotuf.