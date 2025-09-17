Alfredo Ortiz, de Iveco, destacó el crecimiento de la feria de Camarco
La Semana de la Construcción en Córdoba destaca la participación de Punto Truck, que ofrece modelos de Iveco, como el Daily, y promueve el desarrollo de buenas prácticas en el sector. Crece la afluencia de visitantes.
17/09/2025 | 16:17Redacción Cadena 3
FOTO: Punto Truck brilla en la Semana de la Construcción en Córdoba con novedades
Audio. Puntotrac participa en la Semana de la Construcción en Córdoba con IVECO
Durante la Semana de la Construcción, Punto Truck, concesionario oficial de Iveco, se posiciona en el centro de convenciones de Camarco, en la Ciudad de Córdoba. Este evento, organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, reúne a importantes actores del sector.
Alfredo Ortiz, vendedor zonal de Punto Truck, comentó a Cadena 3 sobre la participación de la empresa en este evento y destacó la relevancia de la Semana de la Construcción para mostrar las novedades y fortalecer vínculos en la industria.
En el stand de Camarco, Punto Truck ofrece diversos modelos, incluyendo el Iveco Daily, ideal para el transporte de pasajeros.
"Tenemos camiones desde Iveco Daily, el segmento light, para transporte de pasajeros, 6 más 1", explicó Ortiz.
También mencionó el crecimiento de la feria en comparación con años anteriores. "La verdad es que hoy está muy interesante, yo creo que va mejorando día a día. La feria creció mucho, del año pasado a este año estoy viendo muchos cambios", aseguró. Destacó la afluencia de visitantes y la variedad de expositores. "Hemos citado muchos clientes, hay muchos clientes conociendo, paseando, y entendiendo las diferentes propuestas", añadió.
La iniciativa busca no solo impulsar la construcción en Córdoba, sino también promover el desarrollo de buenas prácticas en este campo. La presencia de Punto Truck reafirma su compromiso con la calidad y el servicio en el ámbito de la construcción, apoyando a sus clientes con soluciones efectivas.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Qué evento se realiza en Córdoba? La Semana de la Construcción, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción.
¿Quién es Alfredo Ortiz? Es el vendedor zonal de Punto Truck que comentó sobre la participación de la empresa en el evento.
¿Dónde se lleva a cabo la Semana de la Construcción? En el centro de convenciones de Camarco, en la Ciudad de Córdoba.
¿Cuándo se nota el crecimiento de la feria? En comparación con años anteriores, especialmente del año pasado a este año.
¿Por qué es importante la presencia de Punto Truck? Reafirma su compromiso con la calidad y el servicio en el ámbito de la construcción.