Alfredo Ortiz, de Iveco, destacó el crecimiento de la feria de Camarco

FOTO: Punto Truck brilla en la Semana de la Construcción en Córdoba con novedades

Durante la Semana de la Construcción, Punto Truck, concesionario oficial de Iveco, se posiciona en el centro de convenciones de Camarco, en la Ciudad de Córdoba. Este evento, organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, reúne a importantes actores del sector.

Alfredo Ortiz, vendedor zonal de Punto Truck, comentó a Cadena 3 sobre la participación de la empresa en este evento y destacó la relevancia de la Semana de la Construcción para mostrar las novedades y fortalecer vínculos en la industria.

Semana de la Construcción de Camarco Innovación y debate. Construcción: Camarco llegó a Córdoba y Cadena 3 te lo muestra en vivo La Semana de la Construcción de CAMARCO aterriza en el Centro de Convenciones desde este martes al jueves, prometiendo un espacio vital para el futuro del sector.

En el stand de Camarco, Punto Truck ofrece diversos modelos, incluyendo el Iveco Daily, ideal para el transporte de pasajeros.

"Tenemos camiones desde Iveco Daily, el segmento light, para transporte de pasajeros, 6 más 1", explicó Ortiz.

También mencionó el crecimiento de la feria en comparación con años anteriores. "La verdad es que hoy está muy interesante, yo creo que va mejorando día a día. La feria creció mucho, del año pasado a este año estoy viendo muchos cambios", aseguró. Destacó la afluencia de visitantes y la variedad de expositores. "Hemos citado muchos clientes, hay muchos clientes conociendo, paseando, y entendiendo las diferentes propuestas", añadió.

La iniciativa busca no solo impulsar la construcción en Córdoba, sino también promover el desarrollo de buenas prácticas en este campo. La presencia de Punto Truck reafirma su compromiso con la calidad y el servicio en el ámbito de la construcción, apoyando a sus clientes con soluciones efectivas.

Informe de Celeste Benecchi