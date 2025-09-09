Mastantuono usará la 10 de la Selección por la ausencia de Messi
El joven de 18 años será quien lleve el mítico dorsal en el duelo ante Ecuador por la última fecha de Eliminatorias.
09/09/2025 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: La 10 de Franco Mastantuono. (Foto:@Argentina)
Argentina enfrenta a Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas sin la presencia de Lionel Messi.
La ausencia del astro argentino generó la duda de quién iba a llevar la camiseta número diez que le pertenece a Messi.
La cuenta oficial de la Selección en redes sociales fue la encargada de despejar esta duda al anunciar que Franco Mastantuono, la joya de 18 años, será quien use la 10 ante Ecuador.
?? #Eliminatorias Los colores más lindos están listos ?????? pic.twitter.com/exesCBlUA3— ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 9, 2025
Publicaron imágenes del vestuario del equipo de Lionel Scaloni y la primera foto fue la de la camiseta de Mastantuono con el 10.
En Argentina, Mastantuono debutó ante Chile en mayo de este año y se convirtió en el jugador más joven en sumar minutos en un partido oficial.
Además, en la fecha pasada de Eliminatorias ante Venezuela, tuvo sus primeros minutos con la Selección como titular.
Argentina enfrenta a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al torneo que se disputará en 2026.
