Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Mauri Palacios

Celeste Pereyra

Deportes

Atención, Selección: la regla de FIFA que puede influir en el Mundial

Argentina enfrenta a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al torneo que se disputará en 2026. 

09/09/2025 | 17:54Redacción Cadena 3

FOTO: Tarjeta roja. (Foto:Ilustrativa)

Argentina enfrenta a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta última jornada con el primer puesto ya asegurado, pero deberá prestar atención a una norma de FIFA que puede influir en el Mundial en el duelo ante la selección "Tricolor".

El Código Disciplinario de FIFA establece que las suspensiones que vienen de expulsiones o sanciones graves no se eliminan en esta fase, sino que pueden trasladarse al Mundial.

Por lo que una tarjeta roja en el partido que se jugará en Guayaquil impactaría en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial.

Según indica el artículo 67 del reglamento, las amonestaciones recibidas en una competición no se trasladan automáticamente a otra, por lo que las tarjetas amarillas vistas en Eliminatorias no se pasan al Mundial.

Sin embargo, el artículo 69 del mismo documento de la federación madre del fútbol mundial, las suspensiones se trasladan de una competición a otra cuando no pudieron cumplirse en el torneo original.

Por lo que si un jugador es expulsado en esta jornada de Eliminatorias no podrá disputar la primera jornada del Mundial.

Lectura rápida

¿Qué partido juega Argentina?
Argentina enfrenta a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién dirige al equipo argentino?
El equipo argentino es dirigido por Lionel Scaloni.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en Guayaquil.

¿Por qué es importante el partido para el Mundial?
Una tarjeta roja en el partido podría impactar en la primera jornada del Mundial 2026.

