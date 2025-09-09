Por qué no juega el "Cuti" Romero contra Ecuador

La Selección argentina afrontará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador con dos bajas de peso: Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero.

En el caso del defensor del Tottenham, la ausencia se debe a la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, situación que lo margina automáticamente del compromiso en Guayaquil. Así, el equipo de Lionel Scaloni pierde a uno de sus futbolistas más regulares y de mayor solidez en la última línea, clave en el ciclo que llevó a la “Albiceleste” a conseguir el Mundial Qatar 2022.

La baja de Romero obliga al cuerpo técnico a modificar la zaga central y Leonardo Balerdi aparece como el principal candidato para ocupar su lugar junto a Nicolás Otamendi. El ex Boca viene de un buen rendimiento en partidos anteriores y tendrá la chance de consolidarse como alternativa pensando en el recambio generacional.

La situación se da en un momento donde Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial 2026 y lidera la tabla. Esto le permite a Scaloni probar variantes y darle rodaje a futbolistas que buscan afirmarse en el plantel.

De esta manera, la “Albiceleste” encarará el duelo en Guayaquil con la tranquilidad de los deberes cumplidos, pero también con la intención de cerrar la Eliminatoria con una actuación sólida. Los dirigidos por Scaloni se enfrentarán a Ecuador desde las 20 (hora argentina).