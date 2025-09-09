En vivo

Ecuador vs. Argentina, un duelo sin presiones: horario y formaciones

El conjunto argentino, ya clasificado y campeón del mundo, visita al equipo de Sebastián Beccacece. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

09/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Ecuador vs Argentina por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador recibe este martes a la Selección Argentina.

El encuentro se juega desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni ya tiene el primer puesto asegurado.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Ecuador y Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Sebastián Beccacece para Ecuador y Lionel Scaloni para Argentina.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega este martes a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El partido se lleva a cabo en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por TyC Sports, Telefe y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

