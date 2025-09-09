En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

El polémico penal que le cobraron en contra a Argentina ante Ecuador

Sobre el final del primer tiempo Wilmar Roldán cobró falta de Tagliafico en el área de la Selección.  

09/09/2025 | 21:00

FOTO: El momento del choque entre Tagliafico y Preciado. (Captura)

Argentina enfrenta a Ecuador en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre el final del primer tiempo del partido, el árbitro Wilmar Roldán cobró un polémico penal.

A los 51 minutos del partido y tras una pelota que llegó al área de la Selección, Nicolás Tagliafico fue a chocar arriba con Ángelo Preciado quien cayó.

El futbolista ecuatoriano acusó de estar sangrando y el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Tras una extensa revisión, el árbitro colombiano decidió cobrar penal. El delantero ecuatoriano Enner Valencia cambió el penal por gol anotando el 1-0.

Más temprano en el partido, el defensor Nicolás Otamendi fue expulsado por una falta en el borde del área.

Lectura rápida

¿Qué evento se está cubriendo? Se está cubriendo el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil durante las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro del partido fue Wilmar Roldán.

¿Cuándo se cobró el penal? El penal fue cobrado al final del primer tiempo, a los 51 minutos del partido.

¿Dónde ocurrió el incidente del penal? El incidente del penal ocurrió en el área de la Selección de Argentina.

¿Cómo se resolvió la jugada del penal? Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro cobró penal, que fue convertido en gol por Enner Valencia.

