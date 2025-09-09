El polémico penal que le cobraron en contra a Argentina ante Ecuador
Sobre el final del primer tiempo Wilmar Roldán cobró falta de Tagliafico en el área de la Selección.
09/09/2025 | 21:00Redacción Cadena 3
FOTO: El momento del choque entre Tagliafico y Preciado. (Captura)
Argentina enfrenta a Ecuador en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre el final del primer tiempo del partido, el árbitro Wilmar Roldán cobró un polémico penal.
A los 51 minutos del partido y tras una pelota que llegó al área de la Selección, Nicolás Tagliafico fue a chocar arriba con Ángelo Preciado quien cayó.
El futbolista ecuatoriano acusó de estar sangrando y el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada.
/Inicio Código Embebido/
TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR— TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025
Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/4xoSOj3ftx
/Fin Código Embebido/
Tras una extensa revisión, el árbitro colombiano decidió cobrar penal. El delantero ecuatoriano Enner Valencia cambió el penal por gol anotando el 1-0.
Más temprano en el partido, el defensor Nicolás Otamendi fue expulsado por una falta en el borde del área.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Argentina cae ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: seguilo en vivo
El conjunto argentino, ya clasificado, visita al equipo de Sebastián Beccacece. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué evento se está cubriendo? Se está cubriendo el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil durante las Eliminatorias Sudamericanas.
¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro del partido fue Wilmar Roldán.
¿Cuándo se cobró el penal? El penal fue cobrado al final del primer tiempo, a los 51 minutos del partido.
¿Dónde ocurrió el incidente del penal? El incidente del penal ocurrió en el área de la Selección de Argentina.
¿Cómo se resolvió la jugada del penal? Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro cobró penal, que fue convertido en gol por Enner Valencia.