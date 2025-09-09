El polémico penal que le cobraron en contra a Argentina ante Ecuador

FOTO: El momento del choque entre Tagliafico y Preciado. (Captura)

Argentina enfrenta a Ecuador en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre el final del primer tiempo del partido, el árbitro Wilmar Roldán cobró un polémico penal.

A los 51 minutos del partido y tras una pelota que llegó al área de la Selección, Nicolás Tagliafico fue a chocar arriba con Ángelo Preciado quien cayó.

El futbolista ecuatoriano acusó de estar sangrando y el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR



Antes del final del primer tiempo, el árbitro colombiano marcó los doce pasos en contra de la #SelecciónArgentina, por infracción de Tagliafico contra Preciado. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/4xoSOj3ftx — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

Tras una extensa revisión, el árbitro colombiano decidió cobrar penal. El delantero ecuatoriano Enner Valencia cambió el penal por gol anotando el 1-0.

Más temprano en el partido, el defensor Nicolás Otamendi fue expulsado por una falta en el borde del área.

