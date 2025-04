“No recuerdo ningún partido”: la impactante revelación de un ícono del rugby

El rugby mundial tiembla ante las confesiones de uno de sus íconos más imponentes. Sébastien Chabal, conocido como L’Animal por su ferocidad en la cancha y su figura inconfundible, ha roto el silencio con un testimonio que sacude los cimientos de un deporte que celebra el contacto físico, pero que ahora enfrenta sus sombras más oscuras.

A los 47 años, el ex segunda línea francés, dos veces campeón del Seis Naciones y leyenda de los Galos, admitió en una entrevista viral que no recuerda ni un solo segundo de su carrera, ni siquiera los 62 partidos internacionales que disputó o las emocionantes "Marsellesas" que cantó antes de cada encuentro.

La declaración, dada al canal de YouTube Legend –con más de 2 millones de suscriptores– y que ya acumula 670.000 reproducciones desde su publicación el 9 de abril, no solo conmueve por su crudeza, sino por lo que revela sobre los riesgos ocultos del rugby.



En una conversación con el periodista Guillaume Pley, Chabal fue tajante: “No recuerdo ni un segundo de un partido que haya jugado. Ni una sola de las 62 ‘Marsellesas’ que he vivido. Ni siquiera recuerdo el nacimiento de mi hija”. Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad que contrasta con su imagen de guerrero, han encendido las alarmas sobre las consecuencias de los golpes constantes en la cabeza, una realidad que muchos atletas de contacto enfrentan en silencio.

El ex jugador, que defendió los colores de clubes como Bourgoin, Sale Sharks, Racing Metro y Lyon, vinculó directamente su pérdida de memoria a los innumerables choques sufridos durante su carrera. “No hablo de ello porque es asunto mío, pero hay bastantes acciones que están siendo llevadas a cabo por ex jugadores, en equipos, porque hemos recibido golpes en el casco. Está la masa encefálica que golpeó la médula”, explicó, refiriéndose a las demandas presentadas por más de 185 ex jugadores contra la World Rugby, la Rugby Football Union (RFU) y la Welsh Rugby Union (WRU).



Estos atletas acusan a las entidades de no protegerlos de lesiones permanentes, con el objetivo de “proteger a las generaciones futuras”, según expresó Steve Thompson, campeón del mundo en 2003 y uno de los demandantes.

Chabal, sin embargo, no busca soluciones médicas. “¿Ir a ver a un médico? ¿Para qué? La memoria no volverá… Estoy redescubriendo mi vida. Antes de jugar al rugby, nunca me di cuenta de que no recordaba nada”, confesó con una mezcla de resignación y aceptación. Su vida, dice, la vive “en tercera persona”, como si no fuera él quien protagonizó aquellos momentos de gloria en los estadios. “Siempre pensé que era un poco un impostor, que llegué allí un poco por casualidad… Al no recordarlo, tengo la impresión de que no soy yo”, añadió. Incluso sus recuerdos de infancia son difusos, sospecha que muchos le fueron contados por otros.

Hoy, Chabal trabaja como comentarista en Canal+, analizando los partidos del Top 14, una de las ligas más prestigiosas del rugby mundial. Sin embargo, su nueva faceta no borra el peso de su pasado.

El diario francés Le Parisien destacó que sus declaraciones rompen un tabú, abriendo el debate sobre la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad silenciosa causada por traumatismos craneoencefálicos repetidos. Según expertos, el cerebro, flotando en un espacio de menos de un milímetro dentro del cráneo, sufre un desgaste acumulativo que puede tener consecuencias devastadoras.